نقابة المهن التمثيلية تنعى أرملة الفنان تامر ضيائي

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى، أرملة الفنان الراحل تامر ضيائي، وذلك بعد تعرضها خلال الأيام القليلة الماضية لأزمة صحية مفاجئة استلزمت دخولها أحد المستشفيات، حيث تدهورت حالتها ونُقلت إلى العناية المركزة قبل أن ترحل عن عالمنا صباح اليوم.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة وأقاربها، داعية الله أن يتغمدها برحمته الواسعة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

يذكر أن زوجها الفنان تامر ضيائي كان قد توفي في يوليو العام الماضي، بعد معاناة مع عدة أزمات صحية متتالية، من بينها إصابته بجلطة في القلب، حيث ظل يعالج لفترات متقطعة حتى وافته المنية، وعُرفت زوجته الراحلة بمساندتها الدائمة له في محنته، لتلحق به بعد عام واحد فقط من رحيله.

