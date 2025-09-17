الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمير قطر يصل مطار ماركا العسكري بعمان للقاء ملك الأردن

أمير قطر، فيتو
أمير قطر، فيتو

أفادت تقارير إخبارية صباح اليوم الأربعاء، بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة الأردنية عمان. 

ومن المقرر أن يلتقي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بعاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني.

اعتداء غادر استهدف مسكنا تقيم به عائلات قادة حماس ووفدها المفاوض بالدوحة

جدير بالذكر أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قال في كلمته الإثنين الماضي، خلال المشاركة في القمة العربية الإسلامية في قطر: “إن عاصمة بلدي تعرضت لاعتداء غادر استهدف مسكنا تقيم به عائلات قادة حماس ووفدها المفاوض”.

وأضاف أمير قطر: “مواطنونا فوجئوا وصدم العالم كله من العدوان والعمل الإرهابي الجبان والحرب الإسرائيلية على غزة تحولت إلى حرب إبادة”.

أمير قطر: العدوان الإسرائيلي سافر وغادر وجبان

وتابع: “الدوحة تستضيف وفودا من حماس وإسرائيل وأنجزت وساطتنا تحرير رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين وعندما وقع الاعتداء الغادر كانت قيادة حماس تدرس اقتراحا أمريكيا تسلمته منا ومن مصر”.

واستطرد قائلا: “موقع اجتماع قادة حماس لبحث الورقة الأمريكية كان معروفا للجميع وإذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس فلماذا تفاوضها. العدوان الإسرائيلي سافر وغادر وجبان”.

انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة 

وأكد أمير قطر: “من يعمل على نحو مثابر ومنهجي على استهداف طرف تفاوضي فإنه يعمل على إفشال المفاوضات، وإسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدا لتهجير سكانها”.

ونوه إلى أن إسرائيل تعتقد أنها تضع العرب تحت وقائع جديدة في كل مرة، وأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية وهذا وهم خطير. إسرائيل تعمل على تقسيم سوريا ومخططاتها لن تمر.

وأوضح أمير قطر: لو قبلت إسرائيل مبادرة السلام العربية لوفرت على المنطقة بأسرها ما لا يحصى من مآس وحكومة المتطرفين في إسرائيل تمارس سياسات إرهابية عنصرية في الوقت ذاته وعازمون على فعل كل ما يلزم للحفاظ على سيادتنا ومواجهة العدوان الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر العاصمة الاردنية العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني الملك عبد الله

مواد متعلقة

أمير قطر يزور الأردن غدا

أمير دولة قطر: الدوحة تعرضت لـ اعتداء إسرائيلي غادر

أمير قطر: إسرائيل تريد أن تصبح الدول العربية منطقة نفوذ لها

الأكثر قراءة

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

دموع المستشار الألماني تستفز العرب على مواقع التواصل (فيديو)

صحيفة: اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية

موعد مباراة المقاولون وفاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة

مراسم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وملك إسبانيا بالقاهرة

إمام عاشور يوجه صدمة جديدة للأهلي

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء

العيار الشعبي يلامس الـ 5 آلاف، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو زواج النفحة وما حكمه؟ تعرف على رد الإفتاء

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقتها باقتراب الأجل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads