باستخدام مواد طبيعية، خطوات العناية بالبشرة الملتهبة من الشمس

خطوات العناية بالبشرة الملتهبة من الشمس، تُعدّ البشرة الملتهبة من الشمس من أكثر المشكلات الشائعة في فصل الصيف، وخاصة لدى النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لأشعة الشمس القوية لفترات طويلة، سواء أثناء المصايف أو الأعمال اليومية.



والتعرض المفرط للشمس دون وقاية يؤدي إلى التهاب البشرة، احمرارها، الشعور بالحرقان، تقشير الجلد، وفي بعض الحالات الشديدة قد يظهر الطفح الجلدي أو البثور.



لذلك، من الضروري معرفة الخطوات الصحيحة للعناية بالبشرة الملتهبة، لتخفيف الأعراض وتسريع الشفاء، والحفاظ على صحة ونضارة البشرة.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة الملتهبة من الشمس تحتاج إلى صبر واهتمام، خاصة في الأيام الأولى بعد الإصابة.



خطوات العناية بالبشرة الملتهبة



ترطيب البشرة، فيتو

أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن التعامل برفق مع الجلد واستخدام المكونات الطبيعية وتجنب كل ما يهيج البشرة هو الطريق الأمثل لاستعادة صحة الجلد ونضارته.

أولًا: التوقف الفوري عن التعرض للشمس

أول خطوة أساسية يجب اتخاذها هي التوقف الفوري عن التعرض المباشر لأشعة الشمس. فإذا شعرتِ أن بشرتك بدأت تحترق أو تحمر، يجب التوجه إلى مكان مظلل أو مكيّف. مواصلة التعرض للشمس في هذه الحالة يزيد الالتهاب وقد يسبب مضاعفات.

ثانيًا: تبريد البشرة بلطف

تبريد الجلد من أهم خطوات تهدئة الالتهاب. يُنصح باستخدام الكمادات الباردة (وليس المثلجة مباشرة) أو منشفة مبللة بماء بارد ووضعها على المنطقة المصابة لمدة 10 – 15 دقيقة، وتُكرر هذه الخطوة عدة مرات في اليوم. يمكن أيضًا الاستحمام بماء فاتر (وليس ساخن) لتخفيف الحرارة من الجلد، مع تجنب الفرك أو الصابون القاسي.

ثالثًا: استخدام جل الألوفيرا

جل الألوفيرا الطبيعي يُعتبر من أقوى المكونات المهدئة للبشرة. فهو يخفف من الاحمرار، ويقلل الالتهاب، كما يرطب الجلد ويحميه من الجفاف والتقشير. يُفضّل استخدام الجل الطازج المستخرج من نبات الصبار مباشرة، أو استخدام المنتجات الجاهزة بشرط أن تكون خالية من العطور والكحول. يوضع الجل على البشرة ويُترك حتى يمتصه الجلد بالكامل، ويمكن تكرار استخدامه مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

رابعًا: الترطيب المستمر

التعرض لأشعة الشمس يسبب فقدان البشرة للرطوبة، مما يزيد من جفافها وتهيجها. لذلك، من الضروري استخدام مرطب مناسب للبشرة الحساسة والملتهبة. يُفضل اختيار مرطب يحتوي على مكونات طبيعية مثل: زيت جوز الهند، زبدة الشيا، أو خلاصة الخيار، وتجنب أي مرطب يحتوي على عطور أو مواد كيميائية قد تزيد التهيج.

خامسًا: شرب الماء بكثرة

ترطيب الجسم من الداخل لا يقل أهمية عن ترطيب الجلد من الخارج. شرب كميات كافية من الماء (لا تقل عن 8 أكواب يوميًا) يساعد على تجديد الخلايا وتسريع عملية الشفاء، كما يحافظ على نضارة البشرة ويقلل من احتمالية تقشير الجلد لاحقًا.

سادسًا: تجنب استخدام مستحضرات التجميل

في فترة التهاب البشرة، يجب التوقف عن استخدام المكياج أو أي منتجات تجميلية قد تزيد من التهيج. فالمواد الكيميائية والعطور الموجودة في هذه المنتجات قد تؤخر عملية الشفاء أو تسبب التهابات إضافية.

سابعًا: تجنب تقشير الجلد

عند حدوث تقشير للبشرة بعد الالتهاب، من المهم تجنب محاولة إزالة الجلد الميت بالقوة أو استخدام مقشرات. يجب ترك الجلد يتقشر بشكل طبيعي، واستخدام مرطبات خفيفة للمساعدة على تجدد الخلايا دون تدخل عنيف.

ثامنًا: استخدام مكونات طبيعية مهدئة

هناك عدة مكونات طبيعية يمكن استخدامها لتقليل الالتهاب وتسريع الشفاء، مثل:

الزبادي الطبيعي: يوضع كقناع خفيف على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم يُغسل بماء فاتر.

شرائح الخيار: تُستخدم لتبريد الجلد وتهدئته.

ماء الورد البارد: يُرش على الوجه لتهدئة الاحمرار وإنعاش البشرة.

الشاي الأخضر البارد: غني بمضادات الأكسدة ويمكن استخدامه ككمادات.

تاسعًا: تجنب الحك أو لمس الوجه كثيرًا

العبث بالبشرة الملتهبة أو فركها بالأيدي يزيد من تهيجها، ويُعرضها لخطر العدوى البكتيرية. يجب الحفاظ على نظافة اليدين وتفادي لمس الوجه دون ضرورة.

عاشرًا: تغذية البشرة من الداخل

بجانب العناية الخارجية، يُفضل دعم البشرة بالأطعمة التي تسرّع شفاءها، مثل:

الفواكه الغنية بفيتامين C (كالبرتقال والفراولة).

الخضروات الورقية.

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الجزر والتوت.

الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 مثل السمك والمكسرات.

العناية بالبشرة، فيتو

نصائح للحماية من الشمس مستقبلًا



بعد تعافي البشرة، من الضروري حماية الجلد من التعرض مرة أخرى لنفس الضرر، وذلك من خلال:

استخدام واقي شمس مناسب بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30.

ارتداء قبعات ونظارات شمسية أثناء الخروج نهارًا.

تجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة (من 11 صباحًا حتى 3 عصرًا).

وفي المستقبل، تبقى الوقاية هي السلاح الأقوى، فحماية بشرتك من أشعة الشمس لا تمنع فقط الالتهابات، بل تقلل من خطر الإصابة بالبقع الداكنة، التجاعيد المبكرة، بل وحتى سرطان الجلد. فاجعلي من روتينك اليومي عادةً صحية تراعي فيها سلامة بشرتك في كل الأوقات.

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