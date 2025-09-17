دموع المستشار الألماني تستفز العرب على مواقع التواصل (فيديو)

ذرف المستشار الألماني فريدريش ميرتس الدموع بحرقة خلال حفل أقيم أمس الثلاثاء لإعادة افتتاح الكنيس اليهودي في ميونخ، الذي دمر على يد النازيين قبل 87 عاما.

الحاجة إلى حماية الشرطة

وتحدث ميرتس في كلمته عن أمله في أن يعيش اليهود في ألمانيا يوما ما دون الحاجة إلى حماية الشرطة، قائلا: "لا ينبغي لنا أن نعتاد على أن هذه الحماية أصبحت ضرورية منذ عقود".

وأعلن المستشار الألماني من على منصة الحفل شن حرب شاملة ضد جميع أشكال معاداة السامية التقليدية والحديثة، مؤكدا أن هذا التعهد يمثل موقف الحكومة الفيدرالية الألمانية بأكملها.

🚨⚡️ شاهد المستشار الألماني ميرتس ينفجر باكـيًا على التلفزيون الوطني وهو مرتدي الكيباه؛



"نحن نمر بموجة جديدة من معاداة السامية في بلادنا. إن هذه الحكومة الفيدرالية وأنا نعلن الحرب على معاداة السامية. لا يمكننا السماح بذلك".



أود أن أخبركم بمدى خجلي من هذا... بصفتي مستشارًا… pic.twitter.com/A2rCT6OdF4 — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) September 16, 2025

المعركة ستخاض على المستويين السياسي والقضائي

وأوضح أن هذه المعركة ستخاض على المستويين السياسي والقضائي على حد سواء، معربا عن رفضه القاطع لتبرير أي ممارسات معادية للسامية تحت ذرائع حرية الفنون أو الثقافة أو العلم.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية والتنديد بمشهد بكاء ميرتس، الذي اعتبر العديد من النشطاء أنه مبالغ فيه ومستفز.

وانتقد نشطاء ازدواجية المعايير لدى الغرب الذين يبدون تأثرهم بمآسيهم القديمة مغمضين أعينهم عن مآسي أهالي غزة الحالية.

