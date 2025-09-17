الأربعاء 17 سبتمبر 2025
دموع المستشار الألماني تستفز العرب على مواقع التواصل (فيديو)

المستشار الألماني،
المستشار الألماني، فيتو

ذرف المستشار الألماني فريدريش ميرتس الدموع بحرقة خلال حفل أقيم أمس الثلاثاء لإعادة افتتاح الكنيس اليهودي في ميونخ، الذي دمر على يد النازيين قبل 87 عاما.

الحاجة إلى حماية الشرطة

وتحدث ميرتس في كلمته عن أمله في أن يعيش اليهود في ألمانيا يوما ما دون الحاجة إلى حماية الشرطة، قائلا: "لا ينبغي لنا أن نعتاد على أن هذه الحماية أصبحت ضرورية منذ عقود".

وأعلن المستشار الألماني من على منصة الحفل شن حرب شاملة ضد جميع أشكال معاداة السامية التقليدية والحديثة، مؤكدا أن هذا التعهد يمثل موقف الحكومة الفيدرالية الألمانية بأكملها.

 

 المعركة ستخاض على المستويين السياسي والقضائي

وأوضح أن هذه المعركة ستخاض على المستويين السياسي والقضائي على حد سواء، معربا عن رفضه القاطع لتبرير أي ممارسات معادية للسامية تحت ذرائع حرية الفنون أو الثقافة أو العلم.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية والتنديد بمشهد بكاء ميرتس، الذي اعتبر العديد من النشطاء أنه مبالغ فيه ومستفز.

وانتقد نشطاء ازدواجية المعايير لدى الغرب الذين يبدون تأثرهم بمآسيهم القديمة مغمضين أعينهم عن مآسي أهالي غزة الحالية.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس افتتاح الكنيس اليهودي المستشار الألماني الحكومة الفيدرالية الألمانية

