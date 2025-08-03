المستشار الألماني: لا بديل عن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الوضع في قطاع غزة يتطلب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددًا على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين.

انتهاء دور حركة حماس في غزة

وأكد شولتس، في تصريحاته، أنه يجب ألا يكون لحركة حماس أي دور في مستقبل قطاع غزة، في إطار أي تسوية سياسية مقبلة، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تستدعي ترتيبات تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

دعم حل سياسي شامل في غزة

وأوضح أن ألمانيا تدعم الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل يوقف دوامة العنف ويؤسس لسلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه الأطراف الإقليمية والدولية في هذا المسار.

وأضاف شولتس أن المأساة الإنسانية في غزة تتطلب تحركًا عاجلًا لتأمين وصول المساعدات، وحماية المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.

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