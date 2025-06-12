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أخبار مصر

السيسي يهنئ فريدريش ميرتز لفوزه في الانتخابات الألمانية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بالمستشار الألماني "فريدريش ميرتز".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه التهنئة للمستشار الألماني على الفوز المستحق في الانتخابات الألمانية، والذي يعكس ثقة الشعب الألماني، معربًا عن التمنيات للحكومة الجديدة بالنجاح في خططها الطموحة لتعزيز الدور المحوري لألمانيا على الساحتين الأوروبية والدولية، ومشيرًا إلى أن اللحظة الراهنة تكتسب أهمية بالغة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، والحاجة الماسة لاحترام القواعد والمبادئ الدولية المستقرة والقانون الدولي، وهو ما يتماشى مع الجهود والخبرات الألمانية خلال العقود الأخيرة.

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المستشار الألماني فريدريش ميرتز

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