المستشار الألماني: لا اجتماع مقبل مع بوتين دون وقف إطلاق النار بأوكرانيا

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبا، أن الجميع يرغب في رؤية وقف لإطلاق النار في أوكرانيا كخطوة أولى نحو السلام.

الضغط على موسكو

وشدد على أن الوصول إلى هدنة يتطلب ممارسة ضغط حقيقي على روسيا من أجل إنهاء العمليات العسكرية وفتح المجال أمام المفاوضات.

شرط أساسي للاجتماعات المقبلة مع بوتين

وأوضح المستشار الألماني أنه لا يمكن عقد الاجتماع الأوروبي المقبل من دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لأي تقدم سياسي في الأزمة.

ترامب يخطط للاتصال بالرئيس بوتين بعد اجتماعه مع زيلينسكي

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إنه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماعاته مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين.

وأضاف ترامب: "سأتصل ببوتين فورا بعد الاجتماعات مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين.. وربما يكون لدينا اجتماع ثلاثي".

واستقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعدد من قادة أوروبا وقائد حلف شمال الأطلسي "الناتو" لإطلاعهم على ما تضمنته مباحثاته مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إنهاء الحرب فى أوكرانيا.

