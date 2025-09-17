الأربعاء 17 سبتمبر 2025
أخبار مصر

إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر 2025، غدًا

الدكتور سلامة داود،
الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر
تستعد  جامعة الأزهر لعقد مؤتمر صحفي غدًا الخميس، 18 سبتمبر 2025، لإعلان نتيجة تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات الجامعة للعام الدراسي 2025-2026.

أعمال تنسيق جامعة الأزهر 2025 

وانتهت أمس الثلاثاء أعمال مكتب تنسيق القبول بـجامعة الأزهر، الذي بدأ عمله يوم الخميس الماضي واستمر حتى 16 سبتمبر، حيث أتيح تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية.


كليات جديدة تدخل التنسيق

وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن تنسيق هذا العام يتميز عن سابقه بوجود كليات جديدة نوعية تم افتتاحها، تشمل:
- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.
- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.
- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى بمحافظة البحيرة.
- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.
كما تم فتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية:
- كلية البنات الأزهرية بمطروح.
- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.


وفي الوجه القبلي تم افتتاح:
- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.
- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

