الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نائب رئيس جامعة الأزهر يعلن موعد نتيجة التنسيق (فيديو)

التنسيق، فيتو
التنسيق، فيتو
ads

قال الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر للطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية ستُعلن صباح الخميس المقبل، بحيث يعرف كل طالب كليته ورغباته التي تم ترشيحه لها.

وأضاف  في مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، أن باب التنسيق الإلكتروني أغلق بالفعل، لكن الجامعة تعمل حاليًا على حصر الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل أو فاتهم التقديم، مؤكدًا أنه سيتم فتح فرصة إضافية لهم لتسجيل رغباتهم حتى لا تضيع عليهم فرصة الالتحاق بالكليات.

وأشار إلى أن الجامعة أطلقت هذا العام 22 برنامجًا مميزًا جديدًا في مختلف الكليات، تم إعدادها وفق دراسة وافية تلبي متطلبات سوق العمل الحديث، مثل برامج في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية. 

كما تم افتتاح كليتين جديدتين للذكاء الاصطناعي بالقاهرة (بنين وبنات)، إلى جانب كلية للطب البيطري في أسيوط وأخرى في حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى إنشاء كلية جديدة للبنات في محافظة مطروح لتقليل الاغتراب لبنات المحافظة والمناطق المجاورة.

وفيما يتعلق بالمدن الجامعية، أوضح أن نتيجة التسكين ستُعلن بنهاية الأسبوع الحالي، ليتمكن الطلاب القدامى من استلام أماكنهم سريعًا، بينما يبدأ طلاب الفرقة الأولى إجراءات التقديم بعد استلامهم بطاقات الترشيح وسداد الرسوم الدراسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة الأزهر الثانوية الأزهرية باب التنسيق الإلكتروني

مواد متعلقة

تنسيق جامعة الأزهر، 95 ألف طالب يسجلون رغباتهم قبل ساعات من غلق باب التسجيل

تنسيق جامعة الأزهر 2025، غلق تسجيل الرغبات بعد ساعات وإعلان النتيجة في هذا الموعد

لأول مرة، الأعلى للشئون الإسلامية ينظم المعسكر الأول لطالبات جامعة الأزهر

بـ 30 ألف جنيه وألف دولار للوافد، تفاصيل برنامج خاص بكلية القرآن الكريم بتنسيق جامعة الأزهر

الأكثر قراءة

يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من بروسيا دورتموند 4/4 في دوري أبطال أوروبا (صور)

مصر جابت جون، شركة شيفرون تنسف تصريحات نتنياهو حول تجميد صفقة تصدير الغاز إلى القاهرة

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم 1-0 أمام فياريال بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يحقق فوزا صعبا أمام فياريال بهدف نظيف

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

مدبولي: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة.. وآلية جديدة للتسعير

إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميني باص بمدخل مرسى مطروح

بثنائية مبابي، ريال مدريد يحقق فوزا مثيرا على مارسيليا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إنما نطعمكم لوجه الله، محمد سيد طنطاوي يوضح شدة إخلاص المؤمنين في عملهم

أسباب عدم استجابة الدعاء .. تعرف عليها

ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads