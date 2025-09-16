نائب رئيس جامعة الأزهر يعلن موعد نتيجة التنسيق (فيديو)

قال الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر للطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية ستُعلن صباح الخميس المقبل، بحيث يعرف كل طالب كليته ورغباته التي تم ترشيحه لها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، أن باب التنسيق الإلكتروني أغلق بالفعل، لكن الجامعة تعمل حاليًا على حصر الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل أو فاتهم التقديم، مؤكدًا أنه سيتم فتح فرصة إضافية لهم لتسجيل رغباتهم حتى لا تضيع عليهم فرصة الالتحاق بالكليات.

وأشار إلى أن الجامعة أطلقت هذا العام 22 برنامجًا مميزًا جديدًا في مختلف الكليات، تم إعدادها وفق دراسة وافية تلبي متطلبات سوق العمل الحديث، مثل برامج في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية.

كما تم افتتاح كليتين جديدتين للذكاء الاصطناعي بالقاهرة (بنين وبنات)، إلى جانب كلية للطب البيطري في أسيوط وأخرى في حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى إنشاء كلية جديدة للبنات في محافظة مطروح لتقليل الاغتراب لبنات المحافظة والمناطق المجاورة.

وفيما يتعلق بالمدن الجامعية، أوضح أن نتيجة التسكين ستُعلن بنهاية الأسبوع الحالي، ليتمكن الطلاب القدامى من استلام أماكنهم سريعًا، بينما يبدأ طلاب الفرقة الأولى إجراءات التقديم بعد استلامهم بطاقات الترشيح وسداد الرسوم الدراسية.

