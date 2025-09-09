"استعدوا علشان نعرف العالم قوتنا"، محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره

وجه الفنان محمد رمضان رسالة مؤثرة لجمهوره أعرب فيها عن امتنانه الكبير لمحبيه، مؤكدًا أن دعمهم كان سببًا رئيسيًا في تخطيه الكثير من العقبات والمطبات التي واجهها خلال مشواره الفني.

كتب رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “لو في كلمة أكبر من حبايبي كنت كتبتها.. لأن كل موقف صعب اتعرضتله ومطبات اتحطت في طريقي عديتها بفضل ربنا ثم دعمكم ووقفتكم في ضهري.. بقولكم ده علشان البوست اللي جاي وصلتله بسبب محبتكم وإخلاصكم.. هدفي هو وصول صوتنا ولغتنا وشخصيتنا مش بس لأمريكا للعالم كله.. استعدوا علشان نعرف العالم قوتنا وحجمنا..ثقة في الله أكبر نجاح”.

أحدث أعمال محمد رمضان

أطلق محمد رمضان مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "قلبي سميتو لبنان" على جميع منصات الاستماع. وهي إهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، حيث قدمها أول مرة خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت.

تتميز الأغنية بطابعها الفلكلوري، وتعاون فيها رمضان مع الكاتب والموزع رودي سليمان، بينما لحنها مأخوذ من الفلكلور الشعبي، وتولى تسجيلها الموسيقي طوني سابا.

وعبر رمضان عن حبه للبنان من خلال منشور على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أغنية قلبي سميتو لبنان نزلت عالمنصات... واليوم رح يبين حبنا للبنان لوين واصل، ثقة في الله نجاح يفوق كل نجاح".



