الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأوقاف تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك" الأحد المقبل

الأوقاف
الأوقاف

 تطلق  وزارة الأوقاف، الأحد المقبل، ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م، المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك"، بالتزامن مع فعالياتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. 

الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الأوقاف في بناء الإنسان

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الأوقاف في بناء الإنسان الذي يمثل محورًا رئيسًا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.  

وثمّن محافظي مطروح والمنوفية وجنوب سيناء والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والدقهلية جهود وزارة الأوقاف في إطلاق المبادرة، مؤكدين أنها مشروع وطني متكامل لتصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، ومواجهة التطرف الديني واللاديني والشائعات والانحرافات الفكرية، بما يعزز قيم الانتماء والاعتدال ويكرّس الهوية الوطنية.   

وأوضح المحافظون أن المبادرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الشباب، عبر خطة تمتد لعام كامل، تشمل أكثر من ٤٠ قضية وموضوعًا، تتناول القضايا الدينية والاجتماعية والإنسانية والسلوكيات الحياتية الخاطئة، من خلال الندوات والدروس والخطب والمحاضرات. 

ومن المقرر أن تشهد جميع المحافظات فعاليات وأنشطة ميدانية للمبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع وتناقش العديد من القضايا والموضوعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف مواجهة التطرف الديني صحح مفاهيمك

مواد متعلقة

محافظ كفرالشيخ: مبادرة "صحح مفاهيمك" ركيزة أساسية لبناء وعي مجتمعي مستنير

الأحد، انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالدقهلية لمواجهة الفكر المتطرف

وزير الأوقاف يشارك في القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بتركيا

الأوقاف: موضوعات مبادرة "صحح مفاهيمك".. خطة وعي تمتد لعام كامل وتشمل أكثر من 40 قضية

الأكثر قراءة

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

"الحقونا مفيش أطباء”، أول رد رسمي من مستشفى بنها التعليمي على فيديو الاستغاثة

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وملك إسبانيا بالقاهرة

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطار بتروسيكل في الشرقية

أخبار مصر: قصة استثمار رونالدو بنادي الزمالك، فضيحة إبستين تطارد ترامب في لندن، الكشف عن ثروة "مستريح البيض والمزارع"

ما هو زواج النفحة وما حكمه؟ تعرف على رد الإفتاء

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم قطار بمزلقان ميت ربيعة البيضاء بالشرقية (فيديو)

خدمات

المزيد

العيار الشعبي يلامس الـ 5 آلاف، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقتها باقتراب الأجل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads