للتغلب على الحر، 4 أنواع حلويات سهلة ولذيذة وبدون فرن

تُعد الحلويات الباردة خيارًا مثاليًا للتغلب على حرارة الصيف، خاصةً عندما تكون غنية بالفواكه والخضراوات وبدون حاجة إلى الطهي أو دخول الفرن.

ونقدم 4 وصفات منعشة ولذيذة يمكن تحضيرها في المنزل بدون فرن، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي:

1. زبادي يوناني مجمد بالأناناس والموز

يُقدم الزبادي اليوناني المجمد بديلًا صحيًا ولذيذًا للزبادي المجمد التقليدي، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل بكمية سعرات حرارية أقل.

المكونات (تكفي 4 حصص):

كوب واحد من قطع الأناناس المجمدة.

كوب واحد من الزبادي اليوناني.

موزتان مقطعتان.

ملعقتان كبيرتان من شراب القيقب.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

¾ ملعقة صغيرة من رقائق جوز الهند المحمصة (اختياري).

طريقة التحضير:

اخلط قطع الأناناس المجمدة والزبادي اليوناني والموز وشراب القيقب والزنجبيل في محضرة الطعام حتى يصبح المزيج ناعمًا وكريميًا. قد تحتاج إلى كشط الجوانب أثناء الخلط لمدة 2-3 دقائق. انقل الخليط إلى وعاء مناسب للتجميد، وقم بتغطيته بإحكام، ثم جمّده لمدة 45 دقيقة. أخرج الوعاء من المجمد وقلّبه جيدًا، مع طي الأجزاء المجمدة نحو المنتصف. أعده إلى المجمد لمدة 30 دقيقة. كرر عملية التقليب والتجميد 3 مرات أخرى. جمّد الزبادي لمدة ساعة إضافية على الأقل قبل التقديم. عند التقديم، ضع الزبادي المجمد في أوعية وزيّنه برقائق جوز الهند المحمصة. يمكن حفظه في المجمد لمدة تصل إلى شهر.

2. بارفيه جبن قريش وصلصة التفاح المتبلة مع الجرانولا

قد يبدو مزيج جبن القريش وصلصة التفاح غريبًا، لكن هذه الوصفة تُقدم حلوى باردة غنية بالبروتين والألياف، حيث يعمل جبن القريش كقاعدة كريمية شبيهة بالزبادي.

المكونات (تكفي 4 حصص):

4 أكواب من الجبن القريش.

كوبان من صلصة التفاح.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقتان صغيرتان من القرفة.

¾ كوب من الجرانولا.

طريقة التحضير:

ضع الجبن القريش في وعاء صغير، ثم أضف صلصة التفاح وقلّبها جيدًا حتى تمتزج. وزّع الخليط في أكواب التقديم، ثم رشّ العسل والقرفة والجرانولا على الوجه. قدّمه باردًا

3. سموثي الكرز والزبادي الكريمي

يُعد السموثي خيارًا مثاليًا للحصول على حلوى صحية ومنعشة في الأيام الحارة. هذا السموثي يحتوي على خمسة مكونات فقط، مما يجعله سهل وسريع التحضير.

المكونات (تكفي 4 حصص):

4 أكواب من الكرز.

4 أكواب من الزبادي اليوناني.

كوب واحد من الشوفان المطحون.

ملعقة ونصف كبيرة من خلاصة الفانيليا.

4 أكواب من الثلج.

طريقة التحضير:

انزع أعناق الكرز وبذوره. في الخلاط، اخلط الكرز مع الزبادي اليوناني والشوفان المطحون وخلاصة الفانيليا والثلج. أضف الماء حسب الحاجة للحصول على قوام سلس. اخلط المزيج حتى يصبح ناعمًا تمامًا. قسّم السموثي على أربعة أكواب للتقديم الفوري، أو احتفظ بالكمية المتبقية في المجمد لوقت لاحق.

4. سلطة فواكه الكفير

تُعد سلطة الفاكهة حلوى صيفية كلاسيكية، ولكن هذه الوصفة تُضيف لها لمسة خاصة من خلال دمج الكفير، بذور الشيا، وشرائح اللوز، مما يزيد من قيمتها الغذائية ويُعزز من الشعور بالشبع.

المكونات (تكفي 4 حصص):

4 موزات.

حبة مانجو واحدة.

كوبان من الشمام، مكعبات.

كوبان من الكفير. (لبن بقر مخمر)

نصف كوب من اللوز، شرائح.

ملعقة ونصف كبيرة من بذور الشيا.

طريقة التحضير:

قشّر الموز وقطّعه إلى شرائح. قشّر المانجو وقطّعها إلى مكعبات. ضع كل الفاكهة المقطعة في وعاء كبير. أضف الكفير وشرائح اللوز وبذور الشيا إلى الوعاء. قلّب جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.

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