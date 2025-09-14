ترامب عن تسليم والد المشتبه به في قتل كيرك لابنه: تصرّف استثنائي وصعب للغاية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دهشته من إقدام والد المشتبه به في قتل الناشط تشارلي كيرك على الإبلاغ عن ابنه، وتسليمه طوعا إلى السلطات، واصفا الموقف بأنه "استثنائي وصعب للغاية".

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "لقد اكتشفنا عنه الكثير من الأمور الجديدة بسرعة. لقد تأثر بأفكار متطرفة وفقد صوابه، وكان ذلك صادمًا لوالديه المحافظين، ويُقال إنهما من الأشخاص الطيبين ويعيشان في ولاية يوتا.. أن يقوم الأب بتسليم ابنه… هذا موقف قاسٍ وصعب للغاية".



وأوضح ترامب أنه نادرا ما يقدم الآباء على مثل هذه الخطوة حتى مع علمهم بجرائم أبنائهم، مشيرا إلى أن ما حدث يعكس قسوة الموقف بالنسبة لأسرة المتهم.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سأل أحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مدى شيوع مثل هذه الحالات، فأجابه بأنها نادرة وتكاد لا تحدث أبدا. وأكد الرئيس الأمريكي أنه يأمل بتطبيق أقصى درجات العقوبة بحق المتهم، بما في ذلك احتمال الحكم بالإعدام.

وبحسب ما توصل إليه التحقيق، فإن والد المشتبه به تايلر روبنسون لم يكتفِ بإبلاغ السلطات عن ابنه، بل قام أيضا باحتجازه شخصيا حتى وصول قوات الأمن

