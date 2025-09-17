دوري أبطال أوروبا، تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وتشيلسي قبل لقاء اليوم

دوري أبطال أوروبا، تترقب جماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي، المواجهة النارية التي تجمع الليلة فريق بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني وتشيلسي الإنجليزي بطل العالم في النسخة الأولى من مونديال الأندية، التي أقيمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وتشيلسي

التقى بايرن ميونخ مع تشيلسي في 6 مواجهات قبل موقعة الليلة.. جاءت نتائجها على النحو التالي:

- ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 - فوز تشيلسي 4-2

- إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 - فوز بايرن ميونخ 3-2

- نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 - تعادلا (1-1) في الوقت الأصلي، وفاز 4-3 بركلات الترجيح

- السوبر الأوروبي 2013 - تعادلا في الوقت الأصلي (2-2)، وفاز بايرن 5-4 بركلات الترجيح

- ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 - فوز بايرن ميونخ (3-0)

- إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 - فوز بايرن ميونخ (4-1)

تشيلسي الانجليزي، فيتو

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي والقناة الناقلة

تقام مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي مساء اليوم الأربعاء، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتنقل مباراة بايرن ميونخ أمام تشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القناة 4 المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

