الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سابقة تاريخية، نادٍ أذربيجاني يحقق مفاجأة مدوية في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

في مفاجأة من العيار الثقيل تمكن كارباغ الأذربيجاني من الفوز على مضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-2 مساء الثلاثاء في منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا، وهو أول انتصار في تاريخه ببطولة دوري الأبطال.


ولم يسبق أن حقق بطل أذربيجان أي انتصار في البطولة القارية قبل أن يفاجئ الجميع بالفوز على حساب بنفيكا البرتغالي، وزيارة شباكه 3 مرات.


وسجل هدفي بنفيكا  إنزو بارانيشيا، وإيفاناجيلوس بافاليديس في الدقيقتين 6 و16 من عمر المباراة قبل أن يتمكن الفريق الأذربيجاني من تسجيل 3 أهداف بعدما أحرز لياندرو آندرادي في الدقيقة 30، ثم تعادل كاميلو دوران في الدقيقة 48.
 

وتمكن أوليكسي كاشتشوك من إحراز هدف الفوز لصالح كارباغ في الدقيقة 86 من عمر المباراة ليمنح فريقه انتصارًا تاريخيًا.


وشارك كارباغ بطل أذربيجان في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه موسم 2014 – 2015، ولم يسبق له أن حقق الفوز بعيدًا عن المراحل التمهيدية.


وودّع بطل أذربيجان منافسات البطولة القارية في الدور التمهيدي بالموسم الماضي على يد دينامو زغرب الكرواتي.
 

دوري ابطال اوروبا كارباغ الأذربيجاني بنفيكا البرتغالي البطولة القارية

