موعد آخر معسكر لـ منتخب الناشئين بالقاهرة استعدادا لمونديال قطر تحت 17 سنة

منتخب الناشئين، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، أواخر شهر سبتمبر الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفريق استعدادا لبطولة كأس العالم للناشئين، التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين.

منتخب مصر يخوض وديتين أمام تونس

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب الناشئين، أن معسكر الفريق المقبل والمحدد له مبدئيا يوم 28 سبتمبر الجاري يستمر حتى منتصف أكتوبر، وسيكون الأخير للفريق بالقاهرة قبل السفر إلى قطر، لخوض منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

وتابع المصدر، أن معسكر منتخب الناشئين المقبل، يتخلله مباراتين وديتين أمام منتخب تونس للناشئين، جاري الإتفاق على تحديد موعدهما.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

مجموعة مصر في مونديال الناشئين بقطر

وكانت قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، أوقعت منتخب الناشئين في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

ويستهل المنتخب مشواره في البطولة مع مباراة أمام هايتي في 4 نوفمبر في أحد ملاعب أسباير زون.

ويعد منتخب الناشئين واحدًا من ستة منتخبات عربية تأهلت للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025. إلى جانب كل من منتخب قطر ممثل الدولة المضيفة، والسعودية، والإمارات، وتونس، والمغرب.

وكان المنتخب السعودي قد نجح في اعتلاء منصة التتويج بالكأس في نسخة العام 1991 من البطولة العالمية للناشئين، فيما حققت البحرين وقطر وعمان، المركز الرابع في 1989، 1991، و1995 على التوالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.