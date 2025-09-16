منتخب الناشئين يخوض وديتين أمام تونس استعدادا لكأس العالم بقطر

منتخب الناشئين، اتفق مسئولو اتحاد الكرة مع الاتحاد التونسي لكرة القدم، على إقامة مباراتين وديتين بين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة ونظيره التونسي بالقاهرة، في إطار استعداد كلا المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين، التي تقام في ضيافة قطر فى الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.

موعد مواجهتي ناشئين مصر وتونس

ومن المقرر، أن يدخل منتخب الناشئين مواليد 2008 معسكرا تدريبيا أواخر شهر سبتمبر الجاري تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، هو الأخير للفريق بالقاهرة، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في مونديال الناشئين، ويتخلله مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب تونس، تحدد مبدئيا موعدهما في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

منتخب الناشئين يستعد لكاس العالم، فيتو

مجموعة مصر في مونديال الناشئين بقطر

وكانت قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، أوقعت منتخب الناشئين في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي. ويستهل المنتخب مشواره في البطولة مع مباراة أمام هايتي في 4 نوفمبر في أحد ملاعب أسباير زون.

ويعد منتخب الناشئين واحدًا من ستة منتخبات عربية تأهلت للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025. إلى جانب كل من منتخب قطر ممثل الدولة المضيفة، والسعودية، والإمارات، وتونس، والمغرب.

وكان المنتخب السعودي قد نجح في اعتلاء منصة التتويج بالكأس في نسخة العام 1991 من البطولة العالمية للناشئين، فيما حققت البحرين وقطر وعمان، المركز الرابع في 1989، 1991، و1995 على التوالي.



ملاعب بطولة كأس العالم في قطر

وتستضيف قطر كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2025 في ملاعب أكاديمية أسباير الرياضية، المشيدة وفق أعلى المواصفات، وتشهد المباراة الأولى مواجهة تجمع عنابي الناشئين ممثل الدولة المضيفة مع منتخب إيطاليا، في 3 نوفمبر. فيما تقام المباراة النهائية في استاد خليفة الدولي، أحد الاستادات المونديالية التي احتضنت مباريات في النسخة التاريخية لبطولة كأس العالم قطر 2022.

