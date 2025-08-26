نتنياهو: قلت إننا سنمنع إقامة دولة فلسطينية ونحن نفعل ذلك

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: "إننا سنمنع إقامة دولة فلسطينية ونحن نفعل ذلك".

ويأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعث برسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول فيها الموقف الفرنسي من القضية الفلسطينية والحرب الدائرة في غزة.

الاعتراف بدولة فلسطين

وأوضح ماكرون أن خطوة الاعتراف بدولة فلسطين لا تعكس "أي نوع من التسامح مع حماس"، بل تهدف إلى دعم حل الدولتين وإحياء مسار السلام.

معاداة السامية

وشدد ماكرون على أنه لا يجوز استغلال مكافحة معاداة السامية كسلاح سياسي، مشيرًا إلى أن هذه القضية لن تكون سببًا في إشعال الخلاف بين فرنسا وإسرائيل.

