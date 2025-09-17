"الشباب والرياضة" بكفر الشيخ تنفذ رسالة دكتوراه ميدانيًا لتعزيز القيادة الشبابية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التدريب العملي لأعضاء كيان شباب بحري لتطبيق رسالة دكتوراه حول الكيانات الشبابية بعنوان "التدخل المهني بطريقة تنظيم المجتمع لتنمية المهارات القيادية لأعضاء الاتحادات الشبابية"، وذلك من خلال دراسة ميدانية تُنفذ على الكيان.

وجاء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وكلية الدراسات العليا والبحوث بكلية الخدمة الاجتماعية " قسم تنظيم تنظيم المجتمع " جامعه حلوان.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الرسالة تهدف إلى اختبار أثر التدخل المهني بطريقة تنظيم المجتمع في تنمية المهارات التقنية، والتواصل مع الآخرين، والتخطيط الاستراتيجي، وصنع القرار، وحل النزاعات لدى أعضاء الكيانات الشبابية، من خلال برنامج تدريبي متكامل يعزز القدرات القيادية ويستثمر خبرات وأفكار الشباب.



وأكد محروس، أن هذه الرسالة، المقدمة من الباحثة الدكتورة إيمان طه، تمثل إضافة نوعية لتعزيز قدرات ومهارات قيادات وأعضاء الكيانات الشبابية، عبر إطار علمي يدعم الابتكار والبحث العلمي كأداة رئيسية لتطوير العمل الشبابي، مشيرا إلى أهمية وجود معايير واضحة لتطوير الأداء وضمان استدامة النتائج، موضحًا أن هذه المبادرة تفتح الباب أمام تطبيق المزيد من الأبحاث الأكاديمية على أرض الواقع، بما يعزز الشراكة بين الجامعات والهيئات التنفيذية، ويضع الشباب في قلب عملية التطوير المجتمعي، تأكيدًا لرؤية الدولة المصرية في تمكين الأجيال الجديدة وصناعة قيادات شبابية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

يأتي ذلك تحت إشراف تنفيذي، مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وحسن الدسوقي منسق البرنامج بالمحافظة، والكيانات الشبابية بالمحافظة، وحضور محمد الإسكندراني رئيس مجلس أمناء كيان شباب بحري



الجدير بالذكر أن الرسالة العلمية يشرف عليها أساتذة تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية – جامعة حلوان، وهم: الأستاذ الدكتور مصطفى عبد العظيم فرماوي، والأستاذة الدكتورة أسماء سعيد محمد، والدكتورة مبروكة محمود.

