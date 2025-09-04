ختام مهرجان "يلا مشواري" التدريبي بمراكز شباب كفر الشيخ (صور)

اختتمت فعاليات مهرجان "يلا مشواري" بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، والذي استمر علي مدار اربعة أيام متتالية، مستهدفًا الفئة العمرية من 10 إلى 24 عامًا من النشء والشباب بمختلف مراكز الشباب، بما يقارب الـ 1000 مستفيد.

ونُفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن برنامج "يلا مشواري" يمثل استثمارًا حقيقيًا في النشء والشباب، حيث يعمل على تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم بما يعزز ثقتهم بأنفسهم,

وأوضح أن مثل هذه التدريبات تهدف إلى تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعهم، من خلال إكسابهم المهارات الحياتية والعملية، وتنفيذ المشروعات، وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل، فضلًا عن دعم مساهمتهم الفعّالة في تطوير مجتمعاتهم.

وأشار إلى أن أهداف البرنامج تتماشى مع رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الابتكار، ونشر ثقافة المعرفة، وتعزيز المهارات الشخصية للشباب.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المهرجان مثّل خطوة مهمة نحو بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وأن النجاح الكبير للفعاليات يعكس إقبال الشباب وحرصهم على اكتساب المهارات الحياتية والعملية، حيث نفذت التدريبات داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية وجامعة كفر الشيخ والمعاهد العليا.

وأوضح أن البرنامج نجح حتى الآن في تدريب وتأهيل ما يزيد عن 116 ألف شاب وشابة من الفئة العمرية 10 إلى 24 عامًا على المهارات الحياتية والتوجيه المهني، لإعدادهم لسوق العمل والوظائف الحرة، مشددًا على أهمية استمرار تنظيم هذه البرامج التدريبية بشكل دوري، بما يسهم في تعزيز دور مراكز الشباب كمحاضن حقيقية لاكتشاف الطاقات ودعم الابتكار وريادة الأعمال بين النشء والشباب.

وقال حسن الدسوقي، منسق برنامج "مشواري" بالمحافظة:إن المهرجان شهد تنفيذ 14 دورة تدريبية بمشاركة نحو 1000 شاب وفتاة من الفئة العمرية 10 – 24 عامًا، وقد أقيمت الفعاليات في مراكز الشباب المنتشرة بالمحافظة، بما في ذلك مراكز التنمية الشبابية في كفر الشيخ، دسوق، وبيلا، إلى جانب مراكز شباب محلة أبو علي، برج البرلس، خاطر، الجرايدة، أبو قطفة، أبشان، قلين، الثمانين، المناوفة، وإصلاح شالما.

وبين أن المهرجان تضمن تدريبات عملية وأنشطة تفاعلية ركزت على أهم المهارات الحياتية، مثل: الوعي بالذات، المرونة المعرفية، الذكاء العاطفي، إدارة الوقت، حل المشكلات وصنع القرار، الاتصال الفعال، الإقناع والتأثير، أساليب القيادة، العرض والتقديم، إدارة النزاع، العصف الذهني، التفكير الإبداعي، وكيفية كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي، ويتم تنفيذ التدريب من خلال مدربي وسفراء البرنامج بالمحافظة.

يذكر أن تدريبات يلا مشواري تنفذ من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب برئاسة نانيس الناقوري رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة للمشروعات الناشئة، واشراف تنفيذي مصطفي غريب وكيل المديرية للشباب، والدكتور رامي عبد الحفيظ منسق البرنامج بالوزارة، وعمرو العتراوى منسق سفراء مشواري بالوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.