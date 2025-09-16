الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: أوقفت 7 حروب خلال الأشهر الماضية وسأعمل على إيقاف حرب أوكرانيا

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم: إنه سيعمل على إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، مؤكدًا أنه تمكن خلال الأشهر الثمانية الماضية من وقف سبع حروب أخرى.

ترامب: خبرتي تمنحني القدرة على إنهاء الصراعات

أوضح ترامب أن خبرته في التعامل مع الملفات الدولية تجعل لديه القدرة على وقف النزاع الأوكراني – الروسي، مشيرًا إلى أنه سبق وأوقف صراعات مشابهة في مناطق مختلفة من العالم.

في وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه سيكون سعيدًا بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين عام 2026 بميامي.


وأكد ترامب أنه "لم يدرس بعد مسألة مشاركة روسيا في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد عام 2026 في ميامي، لكنه مستعد للتفكير في الأمر".

وأضاف ترامب، مجيبًا عن سؤال أحد الصحفيين في البيت الأبيض: "لم أفكر في الأمر. إنه سؤال مثير للاهتمام، سأفكر فيه، وسأكون سعيدًا باستقبال بوتين وشي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في ميامي".

