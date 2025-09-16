العرض الأردني "اليوبيل" يتألق في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

شهد مسرح الليسيه في السادسة من مساء اليوم، العرض المسرحي الأردني " اليوبيل " المشارك في الدورة الـ 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ( مسرح بلا إنتاج )، والتي تحمل اسم النجم محمد هنيدي، وتقام الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

تدور فكرة عرض " اليوبيل " في إطار النقد الاجتماعي حول شخصية شيبوشتين، رئيس مجلس إدارة بنك ودوره يعبر عن السلطة الفاسدة والانتهازية، الذي يجرى خلف النساء والنفوذ، ويستغل موظفيه إلى أقصى حد، خصوصًا مع اقتراب موعد الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عامًا على مسيرته المهنية" اليوبيل" حيث يطلب من مديره كوزما تزوير تقرير رسمي ليظهر في صورة مثالية أمام مجلس الإدارة.

وتتصاعد الأحداث أكثر عندما يحاول شيبوشتين إقناع كوزما بأن النساء هن متعة الحياة الكبرى، بينما كوزما نفسه لا يطيق التعامل مع النساء، وتدخل زوجته تاتانيا، التي تزيد للمشهد إثارة حيث تضع مصلحتها ومال زوجها فوق كل اعتبار، فتطلق ثرثرة لا تنتهي تزيد من تعقيد الموقف، وفي لحظة ذروة كوميدية، تظهر مرشوتكينا، امرأة فقيرة تطالب بحقوق زوجها المتقاعد، قبل أن تكتشف أن زوجها لم يكن موظفًا في البنك من الأساس ويتميز العرض بوجود العديد من الاستعراضات الذي جعلته مميزًا اكثر.

يضم فريق عمل العرض الممثلين عمران، رانيا اكلايلة، عمر سلام، داليا الموسي، شريف طارق (شيكو)، ميراس عماد

كاردوزو، عزيزة، احمد عدلى، مصمم إضاءة ومساعد مخرج ماهر الجريان، الصوت مصطفي الجريان، سينوغرافيا وإخراج داليا الموميني.

وأكد الناقد الفني تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان، أن المهرجان يشهد تطور كبير عام بعد عام، منذ نشأته عام 2008 واكتسابه الصفة الدولية منذ الدورة السادسة، ونجح المهرجان في جذب أكثر من عشرين دولة غربية وعربية للمشاركة في دوراته حتي الدورة الحالية، ليسطر المهرجان تاريخًا ونجاحًا غير مسبوق ويصبح أحد أهم المهرجانات المسرحية في مصر والوطن العربي، حيث يشارك في المهرجان هذا العام 17 عرض مسرحي، بواقع 4 عروض مصرية، و13 عرض من خارج مصر من 12 دولة غربية وعربية، ويقدم المهرجان 6 ورش مميزة ومتنوعة يقدمها مجموعة من الفنانين والمدربين أصحاب الخبرة الكبيرة، وتضم لجنة تحكيم المهرجان هذا العام عدد من الشخصيات الفنية والعالمية البارزة في عالم الفن وهم المخرجة والممثلة الأمريكية " مونيكا هنكن " رئيس لجنة التحكيم وعضوية كلا من المخرج والفنان المصري تامر كرم، الفنان المصري إبراهيم السمان، الممثل والمخرج الفلسطيني، إيهاب زاهده، المخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار والفنانة المصرية نادت عادل مقرر لجنة التحكيم.

