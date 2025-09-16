الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: ممشى أهل مصر مجاني، ولجنة وطنية مستقلة لتطوير الإعلام

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ممشى أهل مصر لم يحول الكورنيش إلى استثماري كما يُشاع، موضحًا أن الكورنيش مجاني بالكامل، بينما الخدمات مثل المطاعم والكافيهات بطبيعتها ليست مجانية.


وأشار إلى أن الممشى يتضمن منافذ تناسب جميع المستويات الاجتماعية، لافتًا إلى أن هذه التجربة موجودة في محافظات أخرى مثل القليوبية وأسوان.

 وأضاف أن المشروع في جوهره إيجابي، إذ لم يكن هناك ممشى على النيل من الأساس للاستفادة منه.

تطوير الإعلام بتوجيهات السيسي

وفيما يخص ملف الإعلام، قال مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم كافة الجهات والمعنيين، من أجل تطوير المنظومة الإعلامية.


وأوضح أن الحكومة نأت بنفسها عن التدخل في عمل اللجنة، تاركة المهمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان مشاركة كافة الطوائف والتيارات للتعبير عن رؤاها بحرية.

مدبولى رئيس الوزراء السيسي ممشي اهل مصر تطوير الاعلام

