مدبولي: ممشى أهل مصر مجاني، ولجنة وطنية مستقلة لتطوير الإعلام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ممشى أهل مصر لم يحول الكورنيش إلى استثماري كما يُشاع، موضحًا أن الكورنيش مجاني بالكامل، بينما الخدمات مثل المطاعم والكافيهات بطبيعتها ليست مجانية.



وأشار إلى أن الممشى يتضمن منافذ تناسب جميع المستويات الاجتماعية، لافتًا إلى أن هذه التجربة موجودة في محافظات أخرى مثل القليوبية وأسوان.

وأضاف أن المشروع في جوهره إيجابي، إذ لم يكن هناك ممشى على النيل من الأساس للاستفادة منه.

تطوير الإعلام بتوجيهات السيسي

وفيما يخص ملف الإعلام، قال مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم كافة الجهات والمعنيين، من أجل تطوير المنظومة الإعلامية.



وأوضح أن الحكومة نأت بنفسها عن التدخل في عمل اللجنة، تاركة المهمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان مشاركة كافة الطوائف والتيارات للتعبير عن رؤاها بحرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.