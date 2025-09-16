ترامب يعلق على وفاة الفنان الشهير روبرت ريدفورد

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، على وفاة الممثل الشهير روبرت ريدفورد، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 89 عاما أثناء نومه.

ترامب يعلق على وفاة فنان أمريكي شهير أثناء نومه





وقال ترامب واصفا وفاة ريدفورد بأنها "طريقة جيدة للرحيل، على ما أعتقد"، وأشاد بمسيرة الممثل قائلا: "روبرت ريدفورد كان عظيمًا. كانت لديه سلسلة من السنوات التي كان فيها لا مثيل له. هذا يحدث، على ما أعتقد، واو".

وعندما سُئل ترامب عن فيلمه المفضل لريدفورد، قال: "حسنا، لديه الكثير منها. بصراحة، أود أن أقول إنه صنع سبعة أو ثمانية أفلام عظيمة. كانت عظيمة حقًا. كانت هناك فترة من الزمن كان فيها الأكثر شعبية. اعتقد أنه كان عظيما".

وأُعلن في وقت سابق من اليوم، عن وفاة الممثل والمخرج الأمريكي الشهير روبرت ريدفورد، حيث صرحت سيندي بيرغر، مديرة أعمال الفنان والرئيسة التنفيذية لوكالة Rogers & Cowan للإعلان، لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الممثل توفي أثناء نومه في منزله بالقرب من بروفو بولاية يوتا الأمريكية.

