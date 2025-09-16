بسبب تصريح العمل، حمزة علاء يفسخ عقده مع بورتيمونينسي البرتغالي

قرر حمزة علاء حارس مرمى بورتيمونينسي البرتغالي، والأهلي السابق، فسخ عقده مع ناديه بعد رفع إسمه من قائمة الفريق في الدوري البرتغالي.

حمزة علاء يعلن رفع اسمه من قائمة فريقه

وأعلن حمزة علاء، أنه تم رفع اسمه من قائمة فريقه في الدوري البرتغالي، من خلال منشور عبر حسابه على فيسبوك قال فيه: «الحمد لله على كل حال.. تم رفع اسمي من قائمة الدوري البرتغالي».

وكيل حمزة علاء يعلن فسخ عقده مع بورتيمونينسي

فيما أكد إسلام الشحات وكيل حمزة علاء، في تصريحات صحفية عن فسخ تعاقد حارس المرمى مع فريق بورتيمونينسي البرتغالي، مؤكدا أنه تم إنهاء إجراءات فسخ التعاقد بين الحارس والنادي البرتغالي بسبب صعوبة استخراج تصريح العمل.

وتم قيد حمزة علاء مع نادي بورتيمونينسي ولكن تصريح العمل عطّل فرصة لعبه مع الفريق، ولا تسمح اللوائح سوى للاعب الحر الذي لم يتم قيده في أحد الفرق، بالانتقال وإتمام عملية قيده في أي نادي آخر، وهو ما يعني أنه لن يستطيع الانضمام لأي ناد آخر سوى في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانضم حمزة علاء إلى بورتيمونينسي مطلع يوليو الجاري في صفقة انتقال حر بتعاقد لمدة موسمين حتى صيف 2027، قبل أن يتم فسخ عقد الحارس بعد أقل من شهرين على إعلان ضمه.

وكان حمزة علاء رحل عن الأهلي بنهاية الدوري الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الأحمر.

وشارك حمزة علاء مع منتخب مصر في أولمبياد باريس وحصل مع الفراعنة على المركز الرابع.

وكان نادي بورتيمونينسي البرتغالي أعلن رسميًّا يوم 2 يوليو الماضي، تعاقده مع حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويشارك بورتيمونينسي البرتغالي في دوري الدرجة الثانية بالبرتغال.

حمزة علاء يفضل الاحتراف الأوروبي

وأعلن نادي بورتيمونينسي البرتغالي الذي يلعب في الدرجة الثانية، تعاقده مع العديد من اللاعبين، بما فيهم النجم المصري حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي السابق.

وكان ألمح حمزة علاء في وقت سابق إلى احترافه في الخارج، بعد الرحيل عن المارد الأحمر.

وقال علاء في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: أكيد الكلام جاي متأخر، وعشان كده حابب أعتذر.. من حوالي شهر أخدت أصعب قرار في حياتي، وهو إني أسيب بيتي بعد 16 سنة من عمري قضيتهم جوه النادي الأهلي، وقرار الرحيل كان صعب، بس كان لازم أفكر في مستقبلي، يمكن الفرصة مجتش زي ما كنت بتمنى، بس كل حاجة بتحصل بيبقى ربنا سبحانه وتعالى كاتبها، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير.

حمزة علاء بقميص بورتيمونينسي البرتغالي

وأضاف اللاعب منشوره السابق: لجمهور النادي الأهلي العظيم، محبتكم وتقديركم عمرهم ما كانوا مرتبطين بعدد الدقايق اللي لعبتها، دايمًا كنتوا سند في كل لحظة، في كل بطولة، حسيت معاكم إني أحسن حارس في العالم، وأنا بلعب في بطولة إفريقيا والأولمبياد، كل اللي بطلبه، إنكم تفضلوا فاكرين إني كنت واحد منكم، ابن من أبناء النادي الأهلي.

واختتم حمزة علاء بيانه: ولشعب الأهلي، هفضل دايمًا مشجع للكيان، من قلب التالتة شمال، ويا رب أرفع راسكم، وأكون عند حسن ظنكم في خطوتي الجاية، وتكونوا ‏دايمًا في ضهري وسند ليا زي ما طول عمركم عودتوني، أشوف وشكم على خير.. ابنكم حمزة علاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.