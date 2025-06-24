حمزة علاء يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي بعد رحيله عن الفريق

حرص حمزة علاء حارس المرمى السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه رسالة إلى جماهير الفريق عقب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.

وقال حمزة علاء عبر حسابه على انستجرام: "أكيد الكلام جاي متأخر وعشان كده حابب أعتذر، من حوالي شهر أخدت أصعب قرار في حياتي، وهو إني أسيب بيتي بعد 16 سنة من عمري قضيتها في النادي الأهلي".

وواصل: "قرار الرحيل كان صعب، لكن كان لازم أن أفكر في مستقبلي، يمكن الفرصة مجتش زي ما كنت أتمنى بس كل حاجة بتحصل بيبقي ربنا كاتبها ورب الخير لا يأتي إلا بالخير".

وأكمل: "جمهور النادي الأهلي العظيم محبتكم وشكركم عمرهم ما كانوا مرتبطين بعدد الدقايق اللي لعبتها دايما كنتوا سند في كل لحظة، في كل بطولة".

وزاد: "حسيت معاكم إني أحسن حارس في العالم وأنا بلعب في بطولة افريقيا والأولمبياد، كل اللي طلبته، إنكم تفضلوا فاكرين إني كنت واحد منكم وابن من ابناء النادي الأهلي".

وأكمل: "لإدارة النادي بقيادته الكابتن محمود الخطيب، شكرًا على كل لحظة حسيت فيها إني جزء من الكيان، زمايلي إنتوا إخواتي وعيلتي اللي عمري ما هنسي أيامها وبتمني ليكم كل التوفيق والنجاح".

واستطرد: "لكل مدرب اتمرنت معاه داخل النادي، شكرًا من كل قلبي على كل لحظة دعمتوني فيها أو علمتوني فيها حاجة، ولكل عامل تشرفت بالشغل معاه انتم عارفين معزتكم عندي".

واختتم: "لشعب الأهلي هفضل دائمًا مشجع للكيان من قلب التالتة شمال ويا رب أرفع راسكم وأكون عند حسن ظنكم في خطوتي الجايه، وتكونوا دائمًا في ضهري وسند ليا زي ما طول عمركم عودتوني، أشوف وشكم على خير، ابنكم حمزة علاء".

البرنامج الكامل لفريق الأهلي بعد انتهاء الإجازة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق تجمعه في القاهرة لمدة 3 أيام، بعد انتهاء الإجازة، على أن يطير بعدها إلى إسبانيا لخوض معسكر خارجي يستمر لمدة 10 أيام، ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ويخوض النادي الأهلي خلال معسكره الخارجي في إسبانيا مباراة أو مباراتين وديتين، وذلك ضمن خطة الجهاز الفني للاستعداد للموسم المقبل.

موعد وصول بعثة الأهلي للقاهرة

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة غدا الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرا قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادرت مطار JFK بالولايات المتحدة الأمريكية في طريقها للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

تعادل الأهلي أمام بورتو

وتعادل الأهلي أمام بورتو فجر اليوم ٤-٤ في ختام مشواره في كأس العالم للأندية.

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