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رياضة

حمزة علاء يقترب من حسم انتقاله لأحد الأندية البرتغالية

حمزة علاء حارس الأهلي
حمزة علاء حارس الأهلي

اقترب حمزة علاء حارس الأهلي السابق من إتمام اتفاقه مع أحد الأندية البرتغالية للانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بداية من الموسم القادم بعد رحيله عن الأهلي عقب انتهاء تعاقده مع ناديه. 

وعلى جانب آخر، قال مصدر داخل الأهلي: إن ملف عروض وسام أبو علي مغلق لحين إشعار آخر خاصة بعد تصريحات محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، والتي خرجت بشكل رسمي عبر النادي تؤكد استمرار اللاعب الموسم المقبل، مؤكدا أن الحديث حول هذا الأمر لن يجدي بعد إعلان استمرار اللاعب.

وأضاف: حال وصول عروض مالية مغرية للنادي واللاعب سيتم فتح الأمر ومناقشته من جديد. 

وتابع محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي: إن رضا سليم لاعب فريق الكرة بالنادي والعائد من الإصابة تلقى العديد من العروض المحلية للشراء والإعارة في الموسم الجديد.

وأشار يوسف إلى أنه جاري بحث الأمر بما يتماشى مع الرؤية الفنية للفريق ومصلحة اللاعب في نفس الوقت.  

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

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الأهلي حمزة علاء اخبار الأهلي

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