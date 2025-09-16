محافط الشرقية يفتتح 4 مشروعات ببلبيس ومشتول السوق غدا

قال محمد فاروق مدير إدارة الإعلام والعلاقات بديوان عام محافظة الشرقية إن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سيفتتح غدا الأربعاء الموافق 17 / 9 / 2025 عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمركزي بلبيس ومشتول السوق

افتتاح مدرسة خالد بن الوليد وعزبة سالم

يتضمن افتتاح مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية والموجودة بأرض الجوت مركز بلبيس، بتكلفة 22 مليون و700 ألف جنيه، وأيضا مدرسة عزبة سعيد للتعليم الأساسي بتكلفة 31 مليونا و200 ألف جنيه

قسم المعامل والأشعة بمشتول السوق

ثم ينتقل المهندس محافظ الشرقية إلى مركز مشتول السوق حيث يفتتح قسم المعامل بمستشفى مشتول السوق، وذلك بتكلفة تصل إلى مليون جنيه، كما يتم افتتاح قسم الأشعة المقطعية بمستشفى مشتول السوق بتكلفة عشرة ملايين جنيه

53 مشروعا بمناسبة أعياد الشرقية

كان محافظ الشرقية قد أكد أن المحافظة فى ظل افتتاحات العيد القومى والذى يوافق 9 /-9- 2025 تفتتح كثيرا من المشروعات التنموية والخدمية والمستدامة بلغت 53 مشروعا، بدأ المحافظ فى الافتتاحات بها مع بداية الشهر وقد تتوالى الاقتتاحات حتى يتم انتهاؤها

