الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل لمنح درجة الماجستير المهنى البينى

القوات المسلحة
القوات المسلحة
ads

أعلنت الكلية الفنية العسكرية بالشراكة مع كلية الطب بالقوات المسلحة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2025/ 2026 بالبرنامج المشترك لمنح درجة الماجستير المهنى البينى فى " تطبيقات الذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية فى الرعاية الصحية".

وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى ومواكبة تطورات التكنولوجية المتلاحقة لتعظيم الاستفادة من ثورة الذكاء الإصطناعى فى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

 

علمًا بأن التسجيل متاح للحاصلين على بكالوريوس (الهندسة - الطب والجراحة - الأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعى - علوم الحاسب) من الجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات وستكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة ومن خلال نظام تعليم هجين مرن مصمم خصيصًا للدارسين.

 

وستكون مدة الدراسة بالبرنامج عامان دراسيان لمنح الدارسين فرصة فريدة لقيادة التحول الرقمى فى الرعاية الصحية والتعليم الصحى محليًا وإقليميًا من خلال إكتساب المهارات المتقدمة فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتى من أهمها ( توظيف الذكاء الإصطناعى فى التشخيص المبكر ومساعدة الأطباء – تحليل البيانات الطبية الضخمة لإستخراج أنماط غير مرئية بالطرق التقليدية – بناء نماذج ذكية للتنبؤ بالعلاجات والاستجابات الدوائية – دمج تقنيات التعلم العميق ورؤية الحاسوب فى التطبيقات الطبية ) ويمهد هذا البرنامج الطريق نحو وظائف المستقبل مثل ( طبيب مؤهل فى الذكاء الإصطناعى – صيدلى مؤهل فى الذكاء الإصطناعى – أخصائى علاج طبيعى مؤهل فى الذكاء الإصطناعى – أخصائى معلوماتية صحية – خبير ذكاء اصطناعي للرعاية الصحية والتعليم الصحى – محلل بيانات سريرية).

 

الأوراق المطلوبة للتسجيل:

شهادة الميلاد - صورة من بطاقة الرقم القومى - صورة من شهادة البكالوريوس - عدد (٦) صورة شخصية وعلى الراغبين فى التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية التوجه إلى مقر الكلية لتقديم الأوراق المطلوبة وسحب استمارة التسجيل قبل يوم الخميس الموافق 09/10/2025 كما يمكن الإطلاع على شروط القبول وبرامج الدراسات العليا على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتى:

https://www.mtc.edu.eg/mtcwebsite/PostGraduateDegreeRegistration.aspx

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعات المصرية الطب بالقوات المسلحة القوات المسلحة الفنية العسكرية الكليه الفنية العسكرية

مواد متعلقة

لبحث التعاون العسكري، رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي نظيره الليبي

القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الحدود الشمالية

الأكثر قراءة

غضب الفقراء!

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

وفاة عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بالعمر الطويل ومناسبة سعيدة قادمة

ولد الهدى (الحلقة الرابعة والعشرون)، حبُّ النبي واجب على كل مسلم ومسلمة

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads