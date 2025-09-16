الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل لمنح درجة الماجستير المهنى البينى

أعلنت الكلية الفنية العسكرية بالشراكة مع كلية الطب بالقوات المسلحة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2025/ 2026 بالبرنامج المشترك لمنح درجة الماجستير المهنى البينى فى " تطبيقات الذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية فى الرعاية الصحية".

وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى ومواكبة تطورات التكنولوجية المتلاحقة لتعظيم الاستفادة من ثورة الذكاء الإصطناعى فى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

علمًا بأن التسجيل متاح للحاصلين على بكالوريوس (الهندسة - الطب والجراحة - الأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعى - علوم الحاسب) من الجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات وستكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة ومن خلال نظام تعليم هجين مرن مصمم خصيصًا للدارسين.

وستكون مدة الدراسة بالبرنامج عامان دراسيان لمنح الدارسين فرصة فريدة لقيادة التحول الرقمى فى الرعاية الصحية والتعليم الصحى محليًا وإقليميًا من خلال إكتساب المهارات المتقدمة فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتى من أهمها ( توظيف الذكاء الإصطناعى فى التشخيص المبكر ومساعدة الأطباء – تحليل البيانات الطبية الضخمة لإستخراج أنماط غير مرئية بالطرق التقليدية – بناء نماذج ذكية للتنبؤ بالعلاجات والاستجابات الدوائية – دمج تقنيات التعلم العميق ورؤية الحاسوب فى التطبيقات الطبية ) ويمهد هذا البرنامج الطريق نحو وظائف المستقبل مثل ( طبيب مؤهل فى الذكاء الإصطناعى – صيدلى مؤهل فى الذكاء الإصطناعى – أخصائى علاج طبيعى مؤهل فى الذكاء الإصطناعى – أخصائى معلوماتية صحية – خبير ذكاء اصطناعي للرعاية الصحية والتعليم الصحى – محلل بيانات سريرية).

الأوراق المطلوبة للتسجيل:

شهادة الميلاد - صورة من بطاقة الرقم القومى - صورة من شهادة البكالوريوس - عدد (٦) صورة شخصية وعلى الراغبين فى التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية التوجه إلى مقر الكلية لتقديم الأوراق المطلوبة وسحب استمارة التسجيل قبل يوم الخميس الموافق 09/10/2025 كما يمكن الإطلاع على شروط القبول وبرامج الدراسات العليا على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتى:

https://www.mtc.edu.eg/mtcwebsite/PostGraduateDegreeRegistration.aspx

