الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الحدود الشمالية

القوات المسلحة الأردنية،
القوات المسلحة الأردنية، فيتو

ذكرت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن المنطقة العسكرية الشمالية تمكنت من إحباط محاولة تسلل لأربعة أشخاص على إحدى واجهتها الحدودية ضمن نطاق مسئوليتها.

 اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة

وأوضحت القوات أن هؤلاء الأشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، مؤكدة أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القوات المسلحة الأردنية المنطقة العسكرية الشمالية الأدن

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

