القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الحدود الشمالية

ذكرت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن المنطقة العسكرية الشمالية تمكنت من إحباط محاولة تسلل لأربعة أشخاص على إحدى واجهتها الحدودية ضمن نطاق مسئوليتها.

اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة

وأوضحت القوات أن هؤلاء الأشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، مؤكدة أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

