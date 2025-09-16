الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
لبحث التعاون العسكري، رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي نظيره الليبي

رئيس أركان القوات
رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي نظيره الليبي

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب  القوات المسلحة، الفريق أول ركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين القوات المسلحة المصرية والليبية.  

وأشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا على أهمية استمرار التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات المشتركة  ودعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الأراضي الليبية.

من جانبه أعرب رئيس الأركان العامة للجيش الليبى عن تقديره العميق لمواقف مصر الثابتة والداعمة للشعب الليبى، مشيرًا إلى تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والليبية.

