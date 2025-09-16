الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
محافظة الإسكندرية لسكان حي العجمي: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

أعلنت الشركة الوطنية للغاز الطبيعي بالإسكندرية “ناتجاس”، أنه يوم الأربعاء 17/ 9/ 2025 اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل، سيتم ملء الخزان الرئيسي للغاز بمحطة تخفيض الضغط بحي العجمي، والواقعة بجوار وحدة تنظيم الأسرة ومحطة الصرف الصحي شرق مصرف غرب النوبارية الكيلو 21.

فيريرا يتمسك بالتجديد لأحمد حمدي لاعب وسط الزمالك

مهرجان الجونة السينمائي 2025، مشاركة 60 فيلما من 42 دولة.. الاحتفاء بمئوية يوسف شاهين.. تكريم منة شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي.. ونجيب ساويرس: مبسوط لترديد فناني العالم "فلسطين حرة"

 وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إضافة رائحة الغاز المعروفة، الأمر الذي يترتب عليه انبعاث رائحة يشعر بها المناطق المحيطة.

وأهابت الشركة بأهالي المناطق المجاورة عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، موضحة أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيا، وتؤكد أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة.

