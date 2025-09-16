محافظة الإسكندرية لسكان حي العجمي: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

أعلنت الشركة الوطنية للغاز الطبيعي بالإسكندرية “ناتجاس”، أنه يوم الأربعاء 17/ 9/ 2025 اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل، سيتم ملء الخزان الرئيسي للغاز بمحطة تخفيض الضغط بحي العجمي، والواقعة بجوار وحدة تنظيم الأسرة ومحطة الصرف الصحي شرق مصرف غرب النوبارية الكيلو 21.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إضافة رائحة الغاز المعروفة، الأمر الذي يترتب عليه انبعاث رائحة يشعر بها المناطق المحيطة.

وأهابت الشركة بأهالي المناطق المجاورة عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، موضحة أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيا، وتؤكد أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة.

