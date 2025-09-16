الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
فيريرا يتمسك بالتجديد لأحمد حمدي لاعب وسط الزمالك

أكد مصدر بنادي الزمالك أن يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، أبدى تمسكه بالتجديد لأحمد حمدي لاعب وسط الفريق، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن المدرب البلجيكي يرى أن اللاعب يمثل إضافة قوية لقائمة الزمالك لما يمتلكه من قدرات فنية مميزة، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى لحسم الملف سريعًا للحفاظ على استقرار الفريق وتجنب رحيله المجاني الصيف المقبل.

علي جانب آخر، كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم، وذلك لشرح البرنامج التدريبي وخطة الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

 شدد المدير الفني على أهمية التركيز وتطبيق التعليمات الفنية لتحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الجهاز الفني قرر خضوع لاعبي الفريق الأول لقياسات بدنية  الثلاثاء، قبل انطلاق المران على ملعب النادي.

وتهدف هذه القياسات إلى متابعة الحالة البدنية لجميع اللاعبين ومعرفة مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

