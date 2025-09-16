الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع فوط وبطاطين بالغربية (فيديو)

دفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق هائل داخل مصنعي فوط وبطاطين وفايبر، إثر زيادة في أحمال الكهرباء بقرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بتلقي بلاغ بنشوب الحريق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء، حيث نجحت القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها للمصانع والمنازل المجاورة، فيما جرى فرض كردون أمني بالمنطقة لحماية أرواح المواطنين.

وتواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية جهودها لإخماد الحريق بشكل كامل، وإجراء عمليات التبريد اللازمة، كما تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان حجم الخسائر والتلفيات.

