حريق هائل يلتهم مصنع قطن بالراهبين في سمنود

شهدت قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق هائل داخل أحد مصانع القطن ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي والعاملين بالمصنع.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة ألسنة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للمصانع والمنازل المجاورة.

كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة لمتابعة جهود السيطرة على الموقف، فيما تم فرض كردون أمني حول المنطقة حفاظًا على حياة المواطنين.

وأكدت المصادر الأولية أنه لم يتم حتى الآن حصر حجم الخسائر الناتجة عن الحريق، وجارٍ الوقوف على أسباب اندلاعه.

