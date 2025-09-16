ترامب: أنباء عن إخراج حماس للأسرى من الأنفاق لاستخدامهم كدروع بشرية وآمل أن يدركوا ما سيواجهونه جراء ذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرأ تقريرا يفيد بأن حركة حماس أخرجت الأسرى من الأنفاق إلى الأرض، موجها تحذيرا شديدا من الإقدام على هذه الخطوة.

ترامب يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ حماس

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "قرأت للتو تقريرا إخباريا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي. آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا".

وأضاف: "هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل. لا تدعوا هذا يحدث، وإلا فإن كل الرهانات قد باءت بالفشل. أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن!".

إسرائيل تزعم: استهداف قادة حماس في الدوحة تم بشكل مستقل

وفي وقت سابق، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الإجراء العسكري الذي استهدف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة كان عملية إسرائيلية مستقلة تمامًا.



نفي للتنسيق الخارجي مع الولايات المتحدة

وأكد البيان أن العملية لم تكن مرتبطة بأي تنسيق أو شراكة مع أطراف خارجية، في إشارة واضحة إلى نفي المزاعم حول اطلاع أو مشاركة قوى أخرى في التخطيط للهجوم وبالأخص الولايات المتحدة.

