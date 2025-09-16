المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي بعد قصف منزل عائلته بغزة: نحن أحياء وباقون

نشر المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك عددًا من الصور المؤثرة من مدينة غزة، وكشف في منشور صادم عن استهداف منزله هناك.

وكتب مشهراوي: “تم الليلة قصف بيتنا في غزة، بيت الطفولة والذكريات..لحسن الحظ أن العائلة كلها كانت قد نزحت بالأمس..في الصورة الأولى في بيتنا أرقص في عرس عمي الوحيد الذي استشهد في بداية الحرب، وفي الثانية أختي تقف أمام بيتها المدمّر..نحن أحياء وباقون، وللحلم بقية”.

يأتي هذا المنشور في ظل تصاعد العدوان على قطاع غزة، حيث تعاني العائلات الفلسطينية من ويلات القصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والنزوح.

وأثار منشور مشهراوي تفاعلًا واسعًا من متابعيه ومحبيه.

معلومات عن المخرج رشيد مشهراوي

هو مخرج سينمائي ويعتبر أول سينمائي فلسطيني عمل على إنجاز سينما داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد أنجز العديد من الأفلام الناجحة، وحصل على العديد من الجوائز العالمية في المهرجانات الدولية، وعرضت أفلامه في مهرجانات ودور العرض في معظم دول العالم، وشارك في عضوية ورئاسة لجان تحكيم في مهرجانات عربية ودولية.

فيلم المسافة صفر

كان المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي قد كشف تفاصيل مشروعه السينمائي الذي يحمل اسم "المسافة صفر"، وكيفية استعانته بنحو 100 سينمائي من داخل مدينة غزة، لتصوير أفلامهم من هناك.

وأوضح مشهراوي خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، أنه استغل علاقاته السابقة داخل غزة قبل فترة الحرب، قائلًا: "أنا أساسًا من غزة وعندي علاقات مع ناس في غزة وسينمائيين في غزة من قبل الحرب.. وبالتالي التواصل تم من خلال مساعدين لي هناك".

رشيد مشهراوي: صناع الأفلام يواجهون صعوبات بالغة

وأشار مشهراوي إلى مواجهة صناع الأفلام لصعوبات بالغة، لكي يصوروا أفلامهم في ظل الحرب والظروف العصيبة حاليًّا، مضيفًا: "مش دايمًا كان في كهرباء، فكنا ممكن ننتظر أسابيع على صناع الأفلام ما يقدروا يرسلوا لنا المواد المصورة".

وتابع: "معظم الأفلام اتصورت بكاميرات، لكنه بعضهم اتصور بالتليفون.. لأن توفير الأدوات كان في منتهى الصعوبة، وبيشحنوا اللاب توب والهواتف من بطاريات السيارات مثلا.. وفي دير البلح عملوا طاقة شمسية لشحن اللاب توب لكي يرسلوا لنا المواد اللي صوروها".

واعتبر رشيد مشهراوي نفسه بمنزلة الجسر بين صناع هذه الأفلام والمهرجانات العالمية، تمهيدًا لإخراج موجة جديدة من رواد السينما الفلسطينية للعالم أجمع.

