الإثيوبيون لا يرون فائدة من سد النهضة، والخبراء يكشفون فشل أديس أبابا بشأن التوربينات

كشف عدد من الخبراء والمتخصصين في الجيولوجيا والشأن الإفريقي عن الموقف الحالي في سد النهضة، وحقيقة ما تدعيه إثيوبيا بتشغيلها لـ 5 توربينات بالسد، والتجارب التي تجريها أديس أبابا لتشغيل التوربينات المتوقفة.

إثيوبيا تزعم تشغيل 5 توربينات بسد النهضة

وأشار الخبراء إلى أن خروج المياه من أحواض التوربينات لا يعنى إنتاج إثيوبيا للكهرباء من سد النهضة، مؤكدين أن التوربينات قد تعمل ساعات قليلة فى وقت مرور القمر الصناعى، فى رسالة طمأنة للشعب الإثيوبى الذى لا يرى أى فائدة لسد النهضة.

وقال الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن عملية تشغيل إثيوبيا لتوربينات سد النهضة: "موقف تمرير المياه من السد الكارثي، ولاحظ أن هناك تبديلا يتم للتشغيل وليس كما يدعوا أن هناك 5 توربينات تعمل بشكل كامل".

حالة سد النهضة وتدفق المياه، فيتو



وأوضح هاني إبراهيم أنه "يوم 17 فبراير كان يتم تشغيل توربين أو 2 علوي مع توربين منخفض، لكن يوم 22 فبراير تم تشغيل 2 منخفض بشكل جزئي وواحد علوي فقط بشكل جزئي يمكن ملاحظة المقارنة".

وعن تشغيل التوربينات في سد النهضة، قال هاني إبراهيم: "بيتم إجراء تجارب متقطعة على توربينة علوية في الضفة الأخرى من السد."

إثيوبيا تشغل توربين جنوبي بسد النهضة لأول مرة

أما الدكتور كمال أبو المجد، رئيس قسم الجيولوجيا السابق بجامعة أسوان، فقال: "تسجيل حالة سد الحبشة وبحيرته يوم 22 فبراير 2025 من القمر الأوروبي... تشغيل توربين جنوبي لأول مرة، وهو مايعني زيادة تدفق المياه نحو مصر والسودان والسحب بالطبع علي حساب مخزون بحيرته استعدادا لموسم الفيضان التالي"

تشغيل توربين جنوبي لأول مرة، فيتو



وأضاف الدكتور كمال أبو المجد "يتضح انخفاض المنسوب من الجزر الصغيرة التي تظهر حديثًا، والحواف المسننة للبحيرة..."

توربينات سد النهضة لا تعمل ومستوى البحيرة لم يتغير



أما الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة فيتساءل عما إذا كان حقًا تقوم إثيوبيا بـ "تجربة توربين جديد فى سد النهضة أم رسالة طمأنه"

نخفاض المنسوب من الجزر الصغيرة التي تظهر حديثا، فيتو



ويقول الدكتور عباس شراقي: "التصميم الحالى لسد النهضة يشتمل على تركيب 13 توربين بعد إلغاء 3 توربينات لعدم الجدوى الافتصادية، الجناح الأيمن (الشرقى) يحتوى على التوربينات أرقام من 4 إلى 10، والأيسر (الغربى) التوربينات من 11 إلى 16. "

وأكد الدكتور شراقي أنه "تم تركيب 2 توربين فى فبراير وأغسطس 2022، و2 آخرين فى أغسطس 2024، والجميع على الجانب الأيمن، وكان مقررًا تركيب 3 توربينات فى ديسمبر 2024 طبقًا لإعلان رئيس الوزراء الإثيوبى، ولكن لم يحدث ذلك حتى ظهر يوم 22 فبراير 2025، خروج مياه من حوض التوربينات على الجانب الأيسر فى إشارة إلى احتمال اختبار توربين، فى كل مرة تقيم إثيوبيا الاحتفالات بالتركيب، وهذا لم يحدث حتى الآن".

الموقف الحالي في سد النهضة، فيتو



وأوضح عباس شراقي أن "التخزين الخامس والأخير انتهى فى 5 سبتمبر 2024، عند منسوب 638 متر فوق سطح البحر، بإجمالى 60 مليار متر مكعب، وفى حالة تشغيل التوربينات لابد من السحب من هذا المخزون، بعد انتهاء موسم الأمطار فى أكتوبر، إلا أن مستوى البحيرة لم يتغير، وبالتالى المخزون لم ينقص ولو قليلًا مما يدل على أن الاعتماد فقط على الإيراد اليومى (20 مليون متر مكعب) الذى لايكفى لتشغيل توربين واحد بنصف كفاءة."

الإثيوبيون لا يرون فائدة من سد النهضة

وأشار الدكتور عباس شراقي إلى ان "خروج المياه من أحواض التوربينات لا يعنى بالضرورة إنتاج كهرباء، قد تعمل ساعات قليلة فى وقت مرور القمر الصناعى الذى يغطى سد النهضة مرة كل 5 أيام الساعة 7:58:01 صباحًا فى رسالة طمأنة للشعب الإثيوبى الذى يتلهف على أى فائدة لسد النهضة طوال الـ 14 عاما الماضية. "

الإثيوبيون لا يرون فائدة من سد النهضة، فيتو



وقال الدكتور شراقي أن "تشغيل التوربينات خلال الشهور القادمة يعنى مرور المياه إلى السودان ومصر، وفى حالة عدم التشغيل فلابد من فتح بوابات المفيض العلوى لتفريغ على الأقل 20 مليار متر مكعب، فى أبريل أو مايو على الأكثر استعدادا لاستقبال حوالى 42 مليار متر مكعب تأتى خلال أشهر الأمطار الأربعة (يوليو – أكتوبر)، مع استمرار فتحها أثناء موسم الأمطار."



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