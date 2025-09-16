الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الأجواء تتغير بشكل مفاجئ، تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

توقعات الطقس الآن، فرص سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

الأرصاد تعلن طقس آخر أيام الصيف، ارتفاع في درجات الحرارة، و4 ظواهر جوية تمهد الأجواء لفصل الخريف

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2: 4 درجات مئوية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 36

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 40

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا في الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

