حبس متهمين واستدعاء آخرين في واقعة الاعتداء على فتاة قاصر بطنطا

قررت جهات التحقيق بمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية حبس متهمين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع إصدار قرار بضبط وإحضار متهمين آخرين لاتهامهم بالاعتداء على فتاة قاصر بعد أن قام أحدهم باستدراجها بزعم الزواج منها.

كما قررت النيابة عرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما بها من إصابات تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لضبط المتهمين الهاربين، فيما تواصل جهات التحقيق مباشرة إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث.

