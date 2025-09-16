الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس متهمين واستدعاء آخرين في واقعة الاعتداء على فتاة قاصر بطنطا

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت جهات التحقيق بمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية حبس متهمين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع إصدار قرار بضبط وإحضار متهمين آخرين لاتهامهم بالاعتداء على فتاة قاصر بعد أن قام أحدهم باستدراجها بزعم الزواج منها.

قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في قضية الاتجار بالعملات المشفرة في الغربية

1000عامل بجامعة طنطا يطالبون بالتثبيت منذ 14عاما وهذا رد رئيس الجامعة (فيديو)

كما قررت النيابة عرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما بها من إصابات تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لضبط المتهمين الهاربين، فيما تواصل جهات التحقيق مباشرة إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

1000عامل بجامعة طنطا يطالبون بالتثبيت منذ 14عاما وهذا رد رئيس الجامعة (فيديو)

التحفظ على 1.5 طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة سلسلة مطاعم شهيرة في طنطا (صور)

قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في قضية الاتجار بالعملات المشفرة في الغربية

فرض كردون أمني حول المنزل المنهار في طنطا

الأكثر قراءة

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

الأجواء تتغير بشكل مفاجئ، تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

ماريان خوري: 60 فيلما من 42 دولة بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads