إسرائيل تزعم: استهداف قادة حماس في الدوحة تم بشكل مستقل

زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الإجراء العسكري الذي استهدف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة كان عملية إسرائيلية مستقلة تمامًا.

نفي للتنسيق الخارجي مع الولايات المتحدة

وأكد البيان أن العملية لم تكن مرتبطة بأي تنسيق أو شراكة مع أطراف خارجية، في إشارة واضحة إلى نفي المزاعم حول اطلاع أو مشاركة قوى أخرى في التخطيط للهجوم وبالأخص الولايات المتحدة.

اتصالات بين نتنياهو وترامب قبل ضرب قطر

يأتي هذا الموقف بعد تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية كشفت عن اتصالات جرت بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل وقوع الانفجارات في الدوحة، ما أثار جدلًا واسعًا حول معرفة واشنطن المسبقة بالهجوم.

يُتوقع أن يزيد هذا الإعلان من حدة التوتر بين إسرائيل وقطر، في وقت يتواصل فيه الغضب الرسمي والشعبي في الدوحة على خلفية استهداف أراضيها. كما قد يدفع بجهود الوساطة الإقليمية والدولية لمزيد من التعقيد.

