الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم: البكالوريا تعتبر IG الغلابة

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني، فيتو

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ولي أمر وضعه المادي جيد يلتحق أبناؤه بالمدارس الدولية لدراسة ig لوجود أكثر من فرص امتحانية حرصًا على مستقبل الطلاب.

وزير التعليم: الثانوية العامة تقضي على مستقبل الطلاب من خلال الفرصة الواحدة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الثانوية العامة تقضي على مستقبل الطلاب من خلال الفرصة الواحدة والأعباء المالية المرتفعة على كاهل الأسرة المصرية.


وأضاف أننا كوزارة قدمنا نظام الـ ig مجانا بـنظام البكالوريا حتى أطلق البعض على نظام البكالوريا مصطلح "ig الغلابة".

 

ويُعرف نظام IG على أنه أحد الأنظمة الحديثة الدولية، التي يحرص العديد من الآباء على إلحاق أبنائهم بها، فما هي مميزات هذا النظام، وما هي أفضل طريقة للمذاكرة؟

ما هو نظام الـig في مصر؟

هو نظام دولي ثانوي، ويُعرف بالدبلومة البريطانية، ولذلك فهو يعد بديلا للثانوية العامة المصرية، ويمكن من خلاله الالتحاق بالجامعات العالمية أو المصرية أو الخاصة.

 

ما هي مميزات مدارس IG؟

للدراسة بنظام الـ IG عدة مميزات، منها ما يلي:

الاعتماد على الفهم والتحليل والتطبيق أكثر من الحفظ.

تشجيع الطلاب على وضع أهداف محددة.

القدرة على تقييم الطلاب بشكل دقيق.

الاختيار بين عدة مواد مختلفة.

يكون التعليم أكثر مرونة.

زيادة وعي الطلاب.

التغيير للأفضل.

بديل للثانوية العامة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم مستقبل الطلاب مميزات مدارس IG ظام ال ig في مصر نظام البكالوريا

