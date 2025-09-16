وزير التعليم: البكالوريا تعتبر IG الغلابة

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ولي أمر وضعه المادي جيد يلتحق أبناؤه بالمدارس الدولية لدراسة ig لوجود أكثر من فرص امتحانية حرصًا على مستقبل الطلاب.

وزير التعليم: الثانوية العامة تقضي على مستقبل الطلاب من خلال الفرصة الواحدة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الثانوية العامة تقضي على مستقبل الطلاب من خلال الفرصة الواحدة والأعباء المالية المرتفعة على كاهل الأسرة المصرية.



وأضاف أننا كوزارة قدمنا نظام الـ ig مجانا بـنظام البكالوريا حتى أطلق البعض على نظام البكالوريا مصطلح "ig الغلابة".

ويُعرف نظام IG على أنه أحد الأنظمة الحديثة الدولية، التي يحرص العديد من الآباء على إلحاق أبنائهم بها، فما هي مميزات هذا النظام، وما هي أفضل طريقة للمذاكرة؟

ما هو نظام الـig في مصر؟

هو نظام دولي ثانوي، ويُعرف بالدبلومة البريطانية، ولذلك فهو يعد بديلا للثانوية العامة المصرية، ويمكن من خلاله الالتحاق بالجامعات العالمية أو المصرية أو الخاصة.

ما هي مميزات مدارس IG؟

للدراسة بنظام الـ IG عدة مميزات، منها ما يلي:

الاعتماد على الفهم والتحليل والتطبيق أكثر من الحفظ.

تشجيع الطلاب على وضع أهداف محددة.

القدرة على تقييم الطلاب بشكل دقيق.

الاختيار بين عدة مواد مختلفة.

يكون التعليم أكثر مرونة.

زيادة وعي الطلاب.

التغيير للأفضل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.