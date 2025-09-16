الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
وزير التعليم: القضاء على الفترات المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول عام 2027

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني، فيتو

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك خطة طموح للقضاء على الفترات المسائية في المرحلة الابتدائية.

وأضاف وزير التعليم خلال مؤتمر يعقده مع محرري التعليم منذ قليل، أنه سيتم القضاء على الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال سبتمبر ٢٠٢٧.

 

وزير التعليم يكشف حقيقة إجبار أولياء الأمور على نظام البكالوريا

كما كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إجبار طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور على نظام البكالوريا.

وأشار وزير التعليم إلى أنه كان هناك اجتماعات مع مديري المدارس لتعريف الطلاب وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا.

وأكد أنه ليس هناك توجيه للطلاب أو وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا، وأنه اختياريا وليس اجباريا وهو حرية للطلاب وأولياء الأمور.

 الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026

وأعلن  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026، ليبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026.

وأوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تبدأ يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسى ثانوية العامة طلاب الثانوية العامة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وزير التعليم

