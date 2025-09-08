الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير التعليم يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة تعزيز آفاق التعاون

وزير التعليم يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة تعزيز التعاون

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم اجتماعا مع السفير إريك شوفالييه سفير دولة فرنسا بجمهورية مصر العربية، جرى خلاله استعراض عدد من ملفات التعاون وسبل تعزيز فرص الشراكة بين الجانبين في عدد المجالات ذات الصلة بملف التعليم وخاصة ملف التعليم الفني والمهني.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن اللقاء يمثل فرصة هامة لدفع آفاق التعاون بين البلدين، في مجال التعليم واستغلال فرص التعاون بين البلدين لدعم الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية بمختلف قطاعاتها.

واستعرض الوزير رؤية الوزارة للتعاون في مجال التعليم الفني والتقني، موضحًا أن استراتيجية الوزارة ترتكز على إعداد الكوادر الفنية المؤهلة بما يواكب احتياجات سوق العمل وفق أحدث المعايير.

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تطلعه لتعزيز التعاون في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات متخصصة خاصة مجال الزراعة، وذلك بالشراكة مع الجانب الفرنسي، بما يسمح لخريجي هذه المدارس بالحصول على شهادات معتمدة دوليا تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي، على غرار تجربة التعاون المصري الإيطالي، مؤكدا أن الوزارة تسعى للتوسع في هذا النموذج الرائد.

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي حرص فرنسا على استكشاف الفرص وآفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال الهام، مشيرا إلى حرص بلاده على مواصلة التعاون الوثيق مع الجانب المصري في مجال التعليم.

وتوافق الجانبان خلال اللقاء على دراسة الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال التعليم الفني بما يعكس نموذج التعاون الراسخ بين البلدين في مجال التعليم والتعليم الفني.

وحضر الاجتماع من الجانب الفرنسي كل من السيد ديفيد سادوليه، مستشار التعاون والشؤون الثقافية، والسيد دانيال رينجو ملحق التعاون التعليمي، والسيد جاكي أمبرو المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في مصر.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضر كل من الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ورئيس وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجية التطبيقية والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

