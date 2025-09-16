الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن بوستر الدورة الثامنة

مهرجان الجونة السينمائي،
مهرجان الجونة السينمائي، فيتو

كشف مهرجان الجونة السينمائي عن البوستر الرسمي للدورة الثامنة، المقرر إقامتها في الفترة من 16 حتى 24  أكتوبر المقبل بمدينة الجونة. 

 كيت بلانشيت ضيفة شرف الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي

 كان مهرجان الجونة السينمائي قد أعلن عن انضمام النجمة العالمية كيت بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشئون اللاجئين، كـ ضيفة شرف الدورة الثامنة للمهرجان.

 النجمة العالمية كيت بلانشيت تركت بصمة لا تُمحى في تاريخ السينما العالمية، ومنها أدوارها المهمة في أفلام (إليزابيث وبلو جاسمين وTÁR)، إضافة إلى تعاونها مع أهم مخرجي العالم.

وبجانب إنجازاتها الفنية، تواصل التزامها الإنساني والدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجّرين قسرًا، مجسدة رؤية المهرجان "السينما من أجل الإنسانية".

تقديرًا لعطائها الإنساني، ستُكرّم بلانشيت  بجائزة "بطلة الإنسانية" المقدمة من مهرجان الجونة السينمائي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة مدينة الجونة

الأكثر قراءة

وسط جدل الهجوم على الدوحة، إجراء عاجل من أمريكا بشأن الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

نجم ليفربول السابق يحذر من تدهور أداء محمد صلاح بسبب صفقة إيزاك

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

بعد ارتباط اسمه بالأهلي، أرقام روي فيتوريا مع باناثانايكوس ومنتخب مصر

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

"مغلف غامض" يدفع نتنياهو لطلب مغادرة جلسة محاكمته

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads