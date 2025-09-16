مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن بوستر الدورة الثامنة

كشف مهرجان الجونة السينمائي عن البوستر الرسمي للدورة الثامنة، المقرر إقامتها في الفترة من 16 حتى 24 أكتوبر المقبل بمدينة الجونة.

كيت بلانشيت ضيفة شرف الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي

كان مهرجان الجونة السينمائي قد أعلن عن انضمام النجمة العالمية كيت بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشئون اللاجئين، كـ ضيفة شرف الدورة الثامنة للمهرجان.

النجمة العالمية كيت بلانشيت تركت بصمة لا تُمحى في تاريخ السينما العالمية، ومنها أدوارها المهمة في أفلام (إليزابيث وبلو جاسمين وTÁR)، إضافة إلى تعاونها مع أهم مخرجي العالم.

وبجانب إنجازاتها الفنية، تواصل التزامها الإنساني والدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجّرين قسرًا، مجسدة رؤية المهرجان "السينما من أجل الإنسانية".

تقديرًا لعطائها الإنساني، ستُكرّم بلانشيت بجائزة "بطلة الإنسانية" المقدمة من مهرجان الجونة السينمائي.

