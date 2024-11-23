السبت 23 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

طرح البوستر الرسمي لـ مهرجان بورسعيد السينمائي

مهرجان بورسعيد، فيتو
مهرجان بورسعيد، فيتو

كشفت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي برئاسة الناقد أحمد عسر عن  البوستر الرسمي للمهرجان الدورة المقرر انطلاقها خلال الفترة من 1 وحتى 5 ديسمبر.

وقال رئيس المهرجان: على ناصية العالم, بورسعيد المدينة متعددة الثقافات, تحتضن السينما في مهرجانها الأول, وترسل تحية لروح الفنان الراحل محمود ياسين، يرفرف المثلث الفلسطيني عاليًا, شاهدًا على التضامن مع تضحيات شعب, ودور السينما والفن في مقاومة الظلم والعدوان.

 و يشارك فى لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل المخرج المصري مجدي أحمد على، والممثلة التونسية سارة حناشي، والمخرج السعودي عر الجاسر
 

 

مهرجان بورسعيد السينمائي

وترسل الأفلام المتنافسة عبر اللينك خصصته إدارة المهرجان من “هنــــــــــــــــــــا”.. وعلى الأفلام المشاركة أن تراعي اللوائح التي حددها مهرجان بورسعيد السينمائي وفقا للائحة المهرجان المعلنة، والتي تضم 15 بند وهى تأتي على النحو التالي:

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي  أن المخرج الكبير محمد فاضل هو الرئيس الشرفي للمهرجان بدورته الأولى.

ويقول مؤسس المهرجان أحمد عسر ان اختيار محمد فاضل رئيسًا شرفيًا للمهرجان في دورته الأولى جاء لكي  يُضفي على المهرجان مكانة إستثنائية ويُعزِز من أهميته الثقافية، فهو رمزًا للإبداع الفني، وحضوره يُثري التجربة ويُلهِم الأجيال الجديدة، بالإضافة إلى خبراته الكبيرة التى تدفع المهرجان بتقديم أفضل مايمكن إنجازه فنيًا وتنظيميًا.

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الفنان الراحل محمود ياسين الفيلم الروائي الطويل الراحل محمود ياسين مهرجان بورسعيد السينمائى محمد فاضل

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