حزب المؤتمر يعقد اجتماعا موسعا استعدادا لانتخابات مجلس النواب

في إطار التحضيرات المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة، عقدت أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة اجتماعًا تنظيميًا موسعًا برئاسة القبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، وبحضور أحمد حماد، أمين التنظيم، ومحمود أبو الحاج رئيس قسم السلام ثاني (النهضة)، إلى جانب مشاركة كاملة لتشكيل أمانة المجالس المحلية بقيادة شهاب أبو السعود.

خطة التحرك الميداني وتعزيز الجاهزية التنظيمية لدعم مرشحي الحزب

وناقش الاجتماع خطة التحرك الميداني وتعزيز الجاهزية التنظيمية لدعم مرشحي حزب المؤتمر، وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف الدوائر، مع التأكيد على رصد أولويات سكان الأحياء وربطها بالبرنامج الانتخابي.

أمانة المجالس المحلية تلعب دورًا محوريًا في توثيق احتياجات المواطنين

وأكد القبطان محمود جبر أن أمانة المجالس المحلية تلعب دورًا محوريًا في توثيق احتياجات المواطنين عبر لجان ميدانية متخصصة تجمع الشكاوى والمقترحات وتنقلها للقيادة التنظيمية، فضلًا عن المشاركة في صياغة حلول عملية لمشكلات الخدمات والبنية التحتية.

وشدد القبطان محمود جبر على أن حزب المؤتمر يضع المواطن في مقدمة أولوياته، من خلال برامج واقعية تستجيب لمطالب الشارع، وتمنح صوتًا قويًا لكوادر المجالس المحلية، بما يضمن وصول البرنامج الانتخابي إلى أرض الواقع، ويدعم عملية التنمية ويحقق مشاركة شعبية فاعلة في صنع القرار.

