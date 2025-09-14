الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حزب المؤتمر يعقد اجتماعا موسعا استعدادا لانتخابات مجلس النواب

حزب المؤتمر، فيتو
حزب المؤتمر، فيتو

في إطار التحضيرات المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة، عقدت أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة اجتماعًا تنظيميًا موسعًا برئاسة القبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، وبحضور أحمد حماد، أمين التنظيم، ومحمود أبو الحاج رئيس قسم السلام ثاني (النهضة)، إلى جانب مشاركة كاملة لتشكيل أمانة المجالس المحلية بقيادة شهاب أبو السعود.

خطة التحرك الميداني وتعزيز الجاهزية التنظيمية لدعم مرشحي الحزب

وناقش الاجتماع خطة التحرك الميداني وتعزيز الجاهزية التنظيمية لدعم مرشحي حزب المؤتمر، وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف الدوائر، مع التأكيد على رصد أولويات سكان الأحياء وربطها بالبرنامج الانتخابي.

 أمانة المجالس المحلية تلعب دورًا محوريًا في توثيق احتياجات المواطنين

وأكد القبطان محمود جبر أن أمانة المجالس المحلية تلعب دورًا محوريًا في توثيق احتياجات المواطنين عبر لجان ميدانية متخصصة تجمع الشكاوى والمقترحات وتنقلها للقيادة التنظيمية، فضلًا عن المشاركة في صياغة حلول عملية لمشكلات الخدمات والبنية التحتية.

وشدد القبطان محمود جبر على أن حزب المؤتمر يضع المواطن في مقدمة أولوياته، من خلال برامج واقعية تستجيب لمطالب الشارع، وتمنح صوتًا قويًا لكوادر المجالس المحلية، بما يضمن وصول البرنامج الانتخابي إلى أرض الواقع، ويدعم عملية التنمية ويحقق مشاركة شعبية فاعلة في صنع القرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب المؤتمر رئيس حزب المؤتمر نواب حزب المؤتمر امانة المحليات انتخابات النواب

مواد متعلقة

عمليات حزب المؤتمر تصدر تقريرها الثاني عن الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

حزب المؤتمر: منع وفد فلسطين من دخول الولايات المتحدة يفضح الحياد الأمريكي

غرفة عمليات حزب المؤتمر تبدأ أعمالها استعدادا لانتخابات مجلس النواب (صور)

بالأسماء، مرشحو حزب المؤتمر على المقاعد الفردية بانتخابات الشيوخ

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

وزير الصحة: الدولة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي

"التموين": الكارت الموحد سيكون بديلا للبطاقات التموينية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads