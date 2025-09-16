ارتفاع عدد الشهداء نتيجة التجويع في قطاع غزة إلى 428 بينهم 146 طفلا

أعلنت مصادر طبية فى قطاع غزة استشهاد 3 فلسطينيين نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضحايا المجاعة وسوء التغذية

وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 428 شهيدًا، من بينهم 146 طفلًا.

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة سردا، شمال رام الله

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة سردا، شمال رام الله ونصب حاجزًا على الشارع الرئيسي المؤدي إلى مدينتي رام الله والبيرة.

