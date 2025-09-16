الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لافروف: لا توجد دول غير صديقة بل هناك دول ذات حكومات غير صديقة لروسيا

لافروف وزير الخارجية
لافروف وزير الخارجية الروسي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا تتخلى تدريجيًا عن مصطلح "الدول غير الصديقة"، فهناك دولٌ ذات حكومات "غير صديقة" لموسكو.

 التحضيرات لمسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية في روسيا

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء حول التحضيرات لمسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية في روسيا: "نبتعد تدريجيًا عن مصطلح الدول غير الصديقة، رغم أنه لا يزال واردًا في التشريعات. ولكن، كما أكد الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، في الآونة الأخيرة، على ما أعتقد، في إحدى فعاليات فلاديفوستوك، أنه لا توجد دول غير صديقة، بل هناك دول ذات حكومات غير صديقة تجاه روسيا".

المباراة النهائية

وأضاف: "هناك اهتمام كبير بهذا المشروع، فعدد الدول المشاركة فيه 23 دولة، بما فيها روسيا، ولكن من المرجح أن دولًا أخرى أبدت رغبتها في المشاركة. لم نحدد عددًا محددًا، ويسعدنا تمثيل جميع القارات، باستثناء أستراليا. وهناك اهتمام، وقد أعرب العديد من الزملاء عن رغبتهم في استضافة هذه المسابقة العام المقبل، وبعد عامين. لذا، آمل أن نجعل هذه المسابقة حدثًا سنويًا. على الأقل هناك اهتمام بها".

وتابع: "آمل أن نتمكن قريبا من الإعلان، إن لم يكن خلال المباراة النهائية، فبعدها بفترة وجيزة، عن المكان المخطط لإقامة المسابقة المقبلة".

وزير الخارجية الروسي لافروف روسيا بوتين

