اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط وسط مراقبة المستثمرين لتأثير الهجمات الأوكرانية على مصافي روسيا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، وسط تقييم المستثمرين لتأثير الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على مصافي روسية، والتي قد تعطل صادرات النفط الخام والوقود، في الوقت الذي يراقبون فيه أيضا نمو الطلب الأمريكي على الوقود.

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% لتصل إلى 67.36 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.6% لتصل إلى 63.07 دولارًا للبرميل.

وشهدت العقود ارتفاعًا بأكثر من 1% خلال الأسبوع الماضي، مع تصعيد أوكرانيا لهجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية، بما في ذلك أكبر محطة لتصدير النفط في ميناء بريمورسك ومصفاة كيريشينفيورجسينتيز، التي تعد واحدة من أكبر مصفاتين في روسيا.

تعطيل أسواق النفط العالمية

وقال محللون في جيه. بي. مورجان بقيادة ناتاشا كانيفا في مذكرة: «يشير الهجوم إلى استعداد متزايد لتعطيل أسواق النفط العالمية، وهو ما قد يضيف ضغوطًا صعودية على أسعار النفط»، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف ميناء بريمورسك.

وتتزايد الضغوط على روسيا بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، أنه مستعد لفرض عقوبات على روسيا، مع ضرورة أن تتصرف أوروبا بطريقة تتناسب مع الولايات المتحدة.

أسعار النفط تواصل التراجع وسط ضغوط المعروض وضعف الطلب الأمريكي

بعد قرار أوبك +، وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لإمدادات النفط في 2025

كما يراقب المستثمرون محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في مدريد، والتي بدأت أمس الأحد، وسط مطالب واشنطن لحلفائها بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

النفط اسعار النفط صادرات النفط الخام العقود الآجلة لخام برنت البنية التحتية النفطية الروسية روسيا أسواق النفط العالمية ترامب الواردات الصينية

